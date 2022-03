Covid Italia, il bollettino del 26 marzo: 73.357 nuovi casi e 118 morti

I nuovi casi di Covid in Italia sono 73.357: per il secondo giorno di fila i contagi sono leggermene inferiori rispetto allo stesso giorno della settimana precedente, segno che potrebbe essere stato raggiunto e appena superato il picco del colpo di coda di marzo. I tamponi processati sono stati 504.185, con un tasso di positività che scende dal 15 per cento al 14,5 per cento. I decessi sono 118 (ieri 146): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 158.700. Le terapie intensive tornano ad aumentare, 5 in più con 45 ingressi del giorno: sono 452 i pazienti ricoverati in area critica. Salgono anche i ricoveri ordinari, che crescono di 29 unità: sono in tutto 9.023.

Covid Italia, da lunedì tutte le Regioni in zona bianca

Anche se è in aumento tuttavia l’incidenza a livello nazionale (da 725 a 848 ogni 100 mila persone), secondo il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, ci sono «segnali positivi». Nell’ultima settimana è stato registrato un aumento dell’incidenza a 14 giorni in tutte le fasce d’età: è in quella 10-19 anni che è stato rilevato il più alto tasso, pari a 2.165 per 100 mila abitanti. Nella fascia di età 80+ il valore più basso: 801 casi per 100 mila abitanti. Dal 24 agosto 2021 al 23 marzo 2022 sono stati segnalati 282.654 casi di reinfezione, pari a 3 per cento del totale dei casi notificati. Da lunedì anche la Sardegna passa in zona bianca, dunque tutta l’Italia sarà nella fascia di minor rischio.

Covid Italia, vaccinato solo un bambino su tre

A oltre tre mesi dall’avvio della campagna per i più piccoli, in Italia ha ricevuto il vaccino anti-Covid solo un bambino su tre. Lo conferma l’Iss nel suo report settimanale esteso. «Nella fascia 5-11 anni, in cui la vaccinazione è iniziata il 16 dicembre 2021, al 23 marzo 2022 si registra una copertura con una dose pari a 3,9 per cento e con due dosi pari a 33,2 per cento».