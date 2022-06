Covid Italia, il bollettino del 26 giugno: 48.456 nuovi casi e 44 morti

Sono 48.456 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. A fronte di 199.340 tamponi effettuati (compresi i test rapidi) il tasso di positività che sale dal 21,8 per cento al 24,3 per cento. I decessi sono 44 (ieri 40). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia arriva così a 168.102. In leggero aumento le terapie intensive: +2, con 18 ingressi giornalieri e un totale di 227 pazienti ricoverati in area critica. Per quanto riguarda i ricoveri ordinari, il bollettino del 26 giugno registra un +190. Sono 5.532 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi. Come evidenziato dal report settimanale del Monistero della Salute emesso venerdì, dopo due mesi e mezzo in cui si era mantenuto sotto l’1, l’indice di trasmissibilità Rt è tornato sopra la soglia epidemica: nel periodo 1 giugno – 14 giugno, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,07.

Covid Italia, crescono le reinfezioni

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid sul totale dei casi segnalati risulta pari all’8,4 per cento, in aumento rispetto alla settimana precedente (7,5 per cento).Dal 24 agosto 2021 al 22 giugno 2022 sono stati segnalati 556.406 casi di reinfezione, pari al 4 per cento del totale dei casi notificati. L’analisi del rischio di reinfezione evidenzia un aumento del rischio nei non vaccinati, nelle donne e nelle fasce di età più giovani.

Covid Italia, l’efficacia del vaccino

L’efficacia del vaccino nel periodo di prevalenza Omicron nel prevenire i contagi da Sars-CoV-2 è pari al 54 per cento in chi ha avuto la dose booster (40 per cento nei 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 31 per cento tra i 91 e 120 giorni, e 46 per cento oltre 120 giorni). Sulla malattia severa è all’86 per cento nei vaccinati con dose booster (69 per cento nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 68 per cento da 91 e 120 giorni, e 71 per cento da oltre 120 giorni).