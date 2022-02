Covid Italia, il bollettino del 26 febbraio: 38.375 nuovi casi e 210 morti

Prosegue la discesa della curva epidemiologica in Italia, a partire dall’indice Rt che non è stato mai così basso da giugno. Sono 38.375 le nuove positività riportate il 26 febbraio, 210 i decessi di persone contagiate dal Covid-19. Calano ancora le terapie intensive (-36) con 44 ingressi del giorno: scendono complessivamente a 763. Giù anche i ricoveri ordinari, 603 in meno e 11.103 in tutto. Sono 434.077 tamponi processati, con un tasso di positività che scende all’8,8 per cento. In zona gialla il Friuli-Venezia Giulia. Sono invece in zona bianca le Campania, Lombardia, Veneto e Alto Adige.

Covid, terapie intensive sotto il livello di allerta

Negli ospedali, le terapie intensive sono sotto il livello d’allerta per la prima volta da dicembre. Nel corso delle ultime settimane, si può leggere nel report esteso dell’Istituto Superiore di Sanità, «è stata registrata una diminuzione del numero dei casi segnalati, delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva. Sono invece ancora in aumento i decessi».

Covid, Iss: per i no vax la mortalità è 17 volte maggiore

È ancora il report dell’Iss a evidenziare che la mortalità la popolazione over 12 fra il 31 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022, per i non vaccinati (114 decessi per 100 mila abitanti) è 6 volte più alta rispetto ai vaccinati con ciclo completo (23/100 mila) e 17 volte più alta rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva o booster (7/100 mila)

Covid, la pandemia nella fascia 0-19 anni

Dall’inizio dell’epidemia al 23 febbraio 2022 sono stati diagnosticati 2.805.320 casi nella fascia di età 0-19 anni: 14.544 gli ospedalizzati, 339 i ricoverati in terapia intensiva e 48 i deceduti. Nelle ultime quattro settimane è rimasta stabile al 31 per cento la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione.

Covid, il dato delle reinfezioni

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati è pari a 3,1 per cento, in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente (3,2 per cento). Negli ultimi sei mesi stati segnalati in tutto 232.818 casi di reinfezione.

Covid: 4,8 milioni ancora senza vaccino

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono 4.847.910 gli italiani al di sopra dei 5 anni ancora senza alcuna dose di vaccino anti-Covid: una settimana fa erano 5 milioni. Tra gli over 50, i cittadini non protetti sono circa 1.282.000, in leggero calo rispetto alla precedente rilevazione (1,3 milioni)