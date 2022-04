Covid Italia, il bollettino del 26 aprile: 29.575 nuovi casi e 146 morti

Il bollettino Covid del 26 aprile mostra un leggero rialzo dei nuovi contagiati, ma anche dei decessi e dei ricoverati. I casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore sono stati 29.575 a fronte di 182.675 tamponi processati. Un aumento di circa 5mila positivi rispetto ai 24.878 inseriti ieri all’interno del report del ministero della Salute. Il rialzo odierno riguarda anche il numero di morti, passati da 93 a 146. All’interno del bollettino, inoltre, vengono analizzati i dati relativi alle ospedalizzazioni, con un aumento nei reparti e un calo in terapia intensiva. Nei primi si registrano 278 ricoveri in più, mentre nella seconda un -7. Alto il dato sui guariti, che sono più dei nuovi casi: 37.462. Il tasso di positività scende a quota 16,2 per cento.

Covid Italia: i numeri totali

Con i guariti a superare i nuovi casi, gli attualmente positivi al Covid proseguono la propria discesa all’interno del bollettino. Un calo lento e costante, che porta i contagi in Italia a 1.234.976. Solo due mesi fa, gli italiani alle prese con il virus erano meno di un milione. La risalita però non ha influenzato le ospedalizzazioni. I ricoverati sono 10.328 e in terapia intensiva ce ne sono 409. Dall’inizio della pandemia a oggi i casi riscontrati in Italia sono stati 16.191.323. A guarire sono stati in 14.793.420, mentre le vittime causate dalla pandemia sono 162.927 nel nostro Paese.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale anti Covid ha risentito dei giorni di festa. Le somministrazioni di vaccini in tutta Italia sono crollate, toccando i picchi più bassi delle ultime settimane. Ieri, 25 aprile, sono state somministrate 1.460 dosi, di cui 89 prime, 161 seconde e 1.210 terze. 136.613.343 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in totale dall’inizio della campagna vaccinale, il 26 dicembre 2020. 48.591.217 persone in Italia tra gli over 12 hanno completato il ciclo, ricevendo prima e seconda dose. Tra i bambini tra i 5 e gli 11 anni sono stati, invece, 1.252.408, il 34,26 per cento della platea.