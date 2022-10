Covid Italia, il bollettino del 25 ottobre: 48.714 nuovi casi e 120 morti

Al calo del lunedì segue immancabilmente una risalita dei dati Covid nel giorno successivo. Il trend si ripropone da mesi e non si smentisce neanche oggi, martedì 25 ottobre. Nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, con i numeri sulle 24 ore appena trascorse, si evidenzia una netta risalita di casi e di decessi. I nuovi contagiati sono stati 48.714, contro gli 11.606 del report di ieri. Risale il tasso di positività: con quasi 50mila positivi registrati su 297.268 tamponi processati, il rapporto sale al 16,4 per cento, con un aumento dell’1,9 rispetto al precedente. Boom di decessi. Ieri erano stati 39, oggi sono 120 quelli inseriti nel bollettino. Stabili i ricoverati, con una lieve diminuzione nei reparti ordinari, dove si registrano 18 pazienti in meno, e un leggero aumento nelle terapie intensive (+6). Alto il numero di guariti, che sono stati 57.034.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi scendono sotto il mezzo milioni per appena un singolo caso. In Italia, infatti, sono 499.999 le persone affette da Covid. La maggior parte di loro è asintomatica o con sintomi lievi, quindi in isolamento domiciliare: sono 492.661. I ricoverati con sintomi diminuiscono e sono 18 in meno di ieri: 7.106. Tra loro, 232 sono attualmente gravi in terapia intensiva. I casi totali dall’inizio della pandemia a oggi salgono a quota 23.408.393, con 22.729.641 guariti. Le vittime, invece, sono state 178.753.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Superato il weekend, ad aumentare sono anche i vaccini somministrati. La campagna contro il Covid prosegue e, dopo una lunga fase in discesa, sono tanti gli italiani che hanno deciso di sottoporsi a terze e quarte somministrazioni. Ieri, lunedì 24 ottobre, sono stati somministrati 40.055 vaccini, di cui 35.633 quarte dosi. Chi ha ricevuto il secondo booster sono soprattutto gli over 60 e gli immunocompromessi, ma la campagna in Italia è stata aperta anche alle altre fasce d’età. Per questo gli esperti continuano a sottolineare l’importanza delle immunizzazioni.