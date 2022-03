Covid Italia, il bollettino del 25 marzo: 75.616 casi e 146 morti

Leggero calo dei nuovi positivi nel bollettino di oggi, 25 marzo. Il report del ministero della Salute parla di 75.616 nuovi contagi, meno rispetto agli 81.811 del bollettino di ieri. Calano anche i decessi, che sono stati 146 nelle ultime 24 ore, mentre sale il numero di guariti, di pochissimo superiore ai nuovi casi: sono stati 75.773. La curva epidemica resta stabile e mantiene il trend delle ultime settimane. Rispetto ai giorni scorsi, però, i ricoverati tornano a scendere, sebbene di poco. Nei reparti si registra un -35. Perfettamente stabili le terapie intensive, in cui il numero di ricoverati non cambia. Resta al 15 per cento il tasso di positività.

Covid Italia: i numeri totali

In totale gli attualmente positivi sono 1.246.281 in tutto il Paese. 8.994 i ricoverati, di cui 447 in terapia intensiva. Nella giornata di oggi sono entrati 49 pazienti in condizioni critiche, e ne sono usciti altri 49. In totale dall’inizio della pandemia a oggi i casi sono 14.229.495. I guariti sono stati 12.824.632, mentre le vittime, aumentate anche oggi, sono state 158.582. Nei dati diffusi oggi dall’Iss si è registrato l’aumento a 1,12 dell’indice Rt medio sui casi sintomatici. In salita anche l’incidenza settimanale: 848 casi ogni 100 mila (18-24 marzo) contro 725 ogni 100 mila abitanti (11-17 marzo), sottolinea il ministero della Salute.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Stabili anche le dosi somministrate di vaccino anti Covid. La Fondazione Gimbe nella giornata di ieri ha lanciato l’appello per incentivare nuovamente la vaccinazione, sottolineando che mancano ancora oltre 6 milioni e mezzo di italiani da vaccinare. Ieri, 24 marzo, sono stati somministrati 47.899 vaccini. 2.300 le prime dosi, 6.519 le seconde e 39.080 le terze. La percentuale di chi ha ricevuto due dosi, completando il ciclo vaccinale, è dell’89,76 per cento tra gli over 12. Nei bambini tra i 5 e gli 11 anni, invece, è del 33,59 per cento. La quarta dose resta prerogativa degli immunocompromessi. Ad oggi l’hanno ricevuta 51.686 persone, il 6,53 per cento di chi ha ricevuto la dose booster da almeno 4 mesi.