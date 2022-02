Covid Italia, il bollettino del 25 febbraio: 40.948 casi e 193 morti

Il bollettino del 25 febbraio parla di un ulteriore calo dei nuovi contagi da Covid riscontrati nelle ultime 24 ore e anche di una lieve diminuzione delle vittime, che però restano ancora alte. Sono 40.948 i casi secondo il report del ministero della Salute, contro i 46.169 di ieri. Un dato che arriva a fronte di 440.115 tamponi processati in tutta Italia, per un tasso di positività che scende ancora fino al 9,3 per cento. Resta alto il numero dei morti, anche se leggermente inferiore alle ultime settimane: sono 193 (ieri sono stati 249). Scende ancora il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali a causa del virus: -459 nei reparti e -40 nelle terapie intensive. I guariti sono ancora una volta più dei nuovi ammalati: 65.180.

Covid Italia: i numeri totali

Nel report relativo ai dati complessivi, scende ancora quello degli attualmente positivi. In Italia sono 1.175.924 le persone che attualmente risultano aver contratto il Covid, in attesa di un tampone negativo che ne attesti la guarigione. I ricoverati sono 12.505, di cui 799 in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono 154.206 le vittime a causa del virus, su un totale di 12.693.320 casi. I guariti sono 11.363.190.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Sono state 113.452 le dosi di vaccino anti Covid somministrate ieri, 24 febbraio. Il calo delle somministrazioni è soprattutto dovuto all’alta percentuale di italiani che hanno già completato il ciclo vaccinale, a cui si aggiungono quelli che hanno ricevuto anche la dose booster. Nel dettaglio sono state 553 monodose, 5.844 prime dosi, 31.641 seconde e 75.414 addizionali. La percentuale di vaccinati over 12 con due dosi sale a 89,17, sono 48.162.511. Se si considerano i vaccinati con almeno una dose e i guariti da massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione, si scopre che con copertura contro il Covid sono 50.777.432, il 94,01 per cento degli over 12. Sono 1.078.649, invece, i bambini tra i 5 e gli 11 anni ad aver completato il ciclo vaccinale. Si tratta del 29,50 per cento, una percentuale che sale fino al 36,91 se si considera chi ne ha ricevuta almeno una.