Covid Italia, il bollettino del 25 aprile: 24.878 nuovi casi e 93 morti

Sono 24.878 i nuovi casi di Covid riscontrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo evidenzia il bollettino del ministero della Salute diffuso oggi, lunedì 25 aprile. Come ogni inizio di settimana, il numero di tamponi più basso, in questo caso 138.803, fa calare il numero dei nuovi positivi rispetto a ieri, quando erano stati 56.263. Ancora sotto il centinaio il numero dei morti: sono stati 93, ieri 79. Aumenta il numero dei ricoverati, ma soltanto nei reparti dove si registra un +155. In terapia intensiva, invece, si resta stabili: nessun aumento né diminuzione rispetto a ieri. I guariti, infine, sono stati 26.738. Continua a salire il tasso di positività, adesso a quota 17,9 per cento.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi in Italia sono 1.242.600. Il Covid continua a contagiare in tutto il Paese ma i dati non preoccupano, soprattutto perché i ricoverati sono 10.466, di cui 416 in terapie intensiva. Non aumenta la pressione sugli ospedali, che resta stabile. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia a oggi è stato di 16.161.339, di cui 14.755.958 guariti e 162.781 deceduti.

🔴 #Coronavirus, 25 aprile 2022 • Attualmente positivi: 1.242.600

• Deceduti: 162.781 (+93)

• Dimessi/Guariti: 14.755.958 (+26.738)

• Ricoverati: 10.466 (+155)

• di cui in TI: 416 (0)

Covid Italia: i dati sui vaccini

Anche la campagna vaccinale anti Covid risente del weekend. I numeri calano drasticamente, per quanto riguarda le dosi somministrate in tutta Italia. Sono state 2.841 ieri, domenica 24 aprile, di cui 103 monodose, 121 prime, 412 seconde e 2.205 terze. A completare il ciclo vaccinale contro il Covid sono stati 48.590.871 italiani, il 90 per cento esatto della popolazione over 12. Sono 9 italiani su 10 ad aver ricevuto due dosi, mentre con una sola dose è il 91,45 per cento della stessa platea. L’84,10 per cento di chi ha completato il ciclo vaccinale ha ricevuto anche la terza dose: sono 39.268.980. Cresce lentamente anche il numero di bambini tra i 5 e gli 11 anni ad aver ricevuto una o due dosi: nel primo caso è il 37,82 per cento, nel secondo il 34,25.