Covid Italia, il bollettino del 25 agosto: 23.438 nuovi casi e 84 morti

Sono 23.438 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 25.389. Le vittime sono 84. I tamponi effettuati sono 154.143: tasso di positività al 15,2 per cento, in leggero aumento rispetto a ieri (14,6 per cento). Sono 234 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-5), con 21 ingressi giornalieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.004, 166 in meno nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi in Italia sono 711.312, ovvero 16.500 in meno rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 20.858.626 (+39.851), mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.745.065. I morti sono finora in tutto 175.127.

Covid, raggiunti un milione di morti nel mondo

Questa settimana è stata raggiunta la quota di un milione di morti per Covid-19 nel mondo. Lo ha ricordato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, nel corso di una conferenza stampa. Ad oggi, ha dichiarato, «un terzo della popolazione mondiale non è vaccinato e non lo sono tre quarti degli anziani nei Paesi più poveri»

Covid Italia, -33 per cento di posti occupati in terapia intensiva

Come emerge dalla rilevazione del 23 agosto negli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso (Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere), prosegue in maniera netta il calo dei ricoveri Covid. Il numero dei pazienti in ospedale, sia nei reparti ordinari sia nelle rianimazioni, in una settimana è diminuito infatti del 19,6 per cento. A incidere maggiormente sulla riduzione è la brusca discesa dei ricoveri nelle terapie intensive che, dopo settimane di sostanziale stabilità con scostamenti minimi, si sono ridotti del 33 per cento. Rimane, all’interno delle rianimazioni, un 33 per cento di soggetti non vaccinati, mentre tra i ricoverati vaccinati quasi l’80 per cento ha ricevuto l’ultima somministrazione da oltre 6 mesi, senza effettuare il richiamo della quarta dose. Con il segno meno anche i ricoveri nei reparti Covid ordinari: il numero dei pazienti in una settimana si è ridotto del 18,9 per cento.