Covid Italia, il bollettino del 24 settembre: 22.265 nuovi casi e 43 decessi

Sono 22.265 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 43, in calo rispetto a ieri (49). Il tasso di positività è al 14,6 per cento, in aumento rispetto al 13,9 per cento di ieri. In calo invece le terapie intensive: -8, per un totale di 126 ricoverati con 7 ingressi del giorno. Giù anche i ricoveri ordinari: -20, per un totale di 3.293. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 4.081 contagi, seguita da Veneto (3.319), Piemonte (2.062), Lazio (1.966) ed Emilia-Romagna (1.561). Il numero totale delle positività rilevate da inizio pandemia sale a 22.284.812. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 16.084, per un totale di 21.684.946. Gli attualmente positivi sono 6.233 in più (ieri +4.031) e salgono a 422.999, di cui 419.580 in isolamento domiciliare.

Covid Italia, i dati delle reinfezioni

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid-19 sul totale dei casi segnalati risulta in aumento rispetto alla settimana precedente: 15,8 per cento rispetto al 14,9 per cento del dato precedente. Lo rileva l’Istituto Superiore di Sanità nel suo report esteso. In generale, dal 24 agosto dello scorso anno al 21 settembre di quest’anno sono stati segnalati 1.089.184 di casi di reinfezione, pari al 6,2 per cento del totale dei casi notificati nello stesso periodo.

Covid Italia, cresce l’incidenza

Nel periodo 31 agosto–13 settembre, l’indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91 (range 0,85-1,06), stabile rispetto alla settimana precedente. In leggero aumento l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: 0,87 (0,82-0,91) al 13 settembre, 0,81 (0,77-0,85) al 6 settembre. Segnali di risalita per la curva epidemiologica Covid-19. Sale infatti l’incidenza settimanale a livello nazionale: 215 ogni 100 mila abitanti (16-22 settembre) contro 186 ogni 100mila abitanti (9-15 settembre).

Covid Italia, le novità su mascherina e quarta dose

Via libera ai vaccini bivalenti, aggiornati alle varianti Omicron, che saranno somministrati su richiesta a chi ha sopra i 12 anni. A fine mese via l’obbligo di mascherina quasi ovunque: il dispositivo di protezione personale non sarà più obbligatorio su bus, metro e treni, ma anche dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa.