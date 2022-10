Covid Italia, il bollettino del 24 ottobre: 11.606 nuovi casi e 39 morti

Con 11.606 nuovi casi, ricomincia una nuova settimana di bollettino quotidiani con i dati Covid. Mentre gli esperti si dividono sulla reale utilità del report, il ministero della Salute ha diffuso i numeri delle ultime 24 ore. Come sempre il lunedì mostra un calo dei contagiati, che sono meno della metà di ieri, quando ne sono stati registrati 25.554. Succede ad ogni avvio di settimana, poiché nella giornata di domenica vengono processati meno tamponi: ieri sono stati 22.923, con un tasso di positività in picchiata fino al 14,4 per cento, in calo di un ulteriore 1,3 rispetto al report precedente. Diminuiscono anche le vittime, che da 52 passano a 39, mentre continuano ad aumentare, anche se di poco, i ricoverati. Nei reparti ordinari degli ospedali italiani si registrano 107 pazienti in più mentre in terapia intensiva sono 3 in meno. I guariti superano i nuovi positivi: sono 22.923.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi in Italia sono 508.440, in calo di 11.357 unità rispetto alla giornata di ieri. Tra loro poco più di mezzo milione sono ad oggi in isolamento domiciliare: 501.090 non hanno accusato alcun sintomo o ne hanno di lievi, tanto da non richiedere alcun ricovero. In ospedale, invece, ci sono 7.124 ricoverati, di cui 226 in terapia intensiva. Numero che leggermente riprendono ad abbassarsi ma che presi nel complesso continuano ad ingrandirsi. I casi totali dall’inizio della pandemia a oggi sono stati 23.359.680, con 22.672.607 guariti e 178.633 morti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale prosegue ma arranca nei weekend. Anche ieri, domenica 23 ottobre, non ha fatto eccezione e infatti le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia sono state 4.834, di cui 4.394 quarte dosi. Queste ultime sono state somministrate a 4.013.146 persone nel Paese, ma si punta ad aumentare la platea di immunizzati per far fronte ad eventuali altri picchi autunnale o invernale. Esperti come Burioni o Galli proseguono a sottolineare l’importanza della vaccinazione, soprattutto perché la protezione garantita dai vaccini nei pazienti a rischio potrebbe indebolirsi nel tempo.