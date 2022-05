Covid Italia, il bollettino del 24 maggio: 29.875 nuovi casi e 95 morti

Risalgono nuovi contagiati, decessi e tasso di positività nel bollettino Covid diffuso oggi, martedì 24 maggio, dal ministero della Salute. Rispetto a ieri, quando i nuovi casi sono stati 9.820 a causa del basso numero di tamponi processati nel weekend, oggi il report parla di 29.875 italiani alle prese con la propria positività al virus. Un aumento sensibile che porta il tasso all’11,1 per cento, con 269.971 tamponi antigenici e molecolari processati nel Paese. Nelle ultime 24 ore si sono registrati anche 95 decessi, in aumento rispetto agli 80 di ieri. Alto il numero di guariti, anche questo in crescita: sono stati 51.946, più dei nuovi casi. Scendono i ricoverati: -132 complessivi, -1 in terapia intensiva.

Covid Italia: i numeri totali

Nel bollettino, ancora una volta, i guariti giornalieri hanno superato i nuovi contagiati. Gli attualmente positivi, quindi, continuano la propria discesa. In Italia ce ne sono 811.720. Ad aver contratto il Covid dall’inizio della pandemia sono stati in 17.288.287, di cui 16.310.440 guariti e 166.127, invece, i deceduti. Ad oggi i casi gravi negli ospedali del Paese proseguono la propria diminuzione. Sono 6.547 in totale i pazienti ricoverati a causa del virus, di cui 290 in terapia intensiva.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Anche la campagna vaccinale anti Covid subisce un rallentamento, al pari della curva epidemica. In Italia ormai 9 su 10 tra gli over 12 hanno completato il ciclo primario, quindi prime e seconde dosi giornaliere toccano numeri bassi, di poche centinaia. Su un totale di 24.481 somministrazioni, ieri 365 sono state prime dosi e 674, invece, seconde. Più alto il numero di terze dosi, che sono state 7.713, la metà delle quarte. Ad aver ricevuto il secondo booster tra over 80 e immunocompromessi, unici gruppi a poter richiedere la quarta somministrazione, sono stati in 15.729. Tra gli over 12, in 48.627.274 hanno ricevuto due dosi, 49.389.947 almeno una. Nella stessa fascia di popolazione, 39.529.624 hanno ricevuto anche il primo booster. Invece tra i 5 e gli 11 anni, ci sono 1.264.453 bambini con il ciclo vaccinale completo e 915.065 guariti entro i 6 mesi senza alcuna somministrazione.