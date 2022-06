Covid Italia, il bollettino del 24 giugno: 55.829 nuovi casi e 51 morti

Il Covid ha ripreso da qualche giorno la propria corsa con una nuova ondata che sta investendo il popolo italiano. Anche oggi, venerdì 24 giugno, il bollettino del ministro della Salute evidenzia un alto numero di contagiati riscontrati nelle ultime 24 ore. Sono 55.829, quasi pari a quelli di ieri, quando erano 56.166. Un dato elevato se si considera che arriva a fronte di 238.069 tamponi processati in tutto il Paese, con un tasso di positività che sale ancora fino a 23,5 per cento. L’incremento in quest’ultimo parametro rispetto al precedente report è stato dello 0,8 per cento. Scendono, però, le vittime: ieri erano state 75, oggi 51. Si tratta dell’unico dato in miglioramento, perché anche le ospedalizzazioni hanno ripreso a salire, registrando un +141 nei reparti e +9 in terapia intensiva. 30.753, invece, sono stati i guariti.

Covid Italia: i numeri totali

Dopo essere scesi sotto i 600mila, un risultato raggiunto dopo mesi di calo lento e costante, gli attualmente positivi hanno ripreso ad aumentare. Ad oggi sono 678.178, frutto del maggior numero di nuovi contagiati rispetto ai guariti. E a salire è anche il numero complessivo di ricoverati, ora 5.430, di cui 225 in terapia intensiva. Il totale dei casi Covid dall’inizio della pandemia in Italia sembra non volersi più fermare: sono stati 18.128.044 i positivi riscontrati in oltre due anni con 225.362.259 tamponi. Tra di loro a guarire sono stati 17.281.848, mentre i deceduti sono stati 168.018.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Piccolo rialzo delle dosi somministrate rispetto al precedente bollettino. I dati diffusi oggi e relativi alla giornata di ieri, giovedì 23 giugno, evidenziano come le dosi somministrate siano aumentate quasi di un terzo, salendo a 24.375 in un giorno. A vaccinarsi contro il Covid sono stati in mille per la prima volta, a cui si sono aggiunti 962 alla seconda dose, 10.690 alla terza e 11.723 alla quarta. Da sottolineare, quindi, come siano aumentati tutti e quattro i campi, ma soprattutto prime e quarte dosi, quelle su cui sono puntati i riflettori degli esperti.