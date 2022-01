Covid Italia, il bollettino del 24 gennaio: nuovi casi sotto gli 80mila, 352 i morti

Crollano i numeri dei nuovi casi da Covid in Italia nel bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Come ogni lunedì si registra un netto calo dei contagi riscontrati nelle ultime 24 ore, che sono soltanto 77.696, a fronte di “soli” 519.293 tamponi molecolari o antigenici processati. Un decremento netto rispetto a ieri, quando i nuovi positivi trovati sono stati 138.860. Il tasso di positività resta praticamente invariato, passando da 14,9 a 15 per cento. Le vittime invece risalgono: ieri erano state 227, oggi 352. Nel conto dei pazienti ricoverati in ospedale si registra un +235 nei reparti e un perfetto equilibrio in terapia intensiva, con nessun aumento né diminuzione. Importante, infine, il dato riguardante i guariti e i dimessi che sono nettamente superiori ai nuovi positivi: 102.363.

Covid Italia: i numeri totali

I numeri complessivi del virus in Italia parlano di 2.709.857 persone che attualmente fanno i conti con il Covid. Ancora alto il numero di positivi nel paese, sebbene il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo abbia parlato di plateau della curva ormai raggiunto e di una pronta discesa dei numeri. In totale oggi sono stati superati i 10 milioni di casi dall’inizio della pandemia, cioè in quasi due anni. Il numero preciso è 10.001.344 casi di Covid in Italia dal febbraio 2020 ad oggi. I guariti sono stati 7.147.612, le vittime 143.875. Nel conto dei dati totali, oggi nel paese sono 21.547 i pazienti ricoverati per Covid, di cui 1.685 in terapia intensiva.

Covid Italia: i dati sui vaccini

In Italia dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi sono state somministrate 124.160.456 dosi di vaccino anti Covid. Ieri, come ogni domenica, sono calate le somministrazioni quotidiane, scendendo fino a 334.577. Un numero nettamente inferiore alle 600mila toccate nel corso della scorsa settimana. Nel dettaglio, sono state somministrate 37.799 prime dosi, 32.064 seconde, 263.632 addizionali e 1.082 monodose. 30.231.332 di persone, cioè il 51,02 per cento della popolazione, hanno ricevuto la dose booster. Ad aver completato il ciclo primario è l’87,15 per cento della platea vaccinale over 12, mentre se si considerano anche gli over 5 la percentuale scivola all’82,09.