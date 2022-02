Covid Italia, il bollettino del 24 febbraio: 46.169 casi e 249 morti

Il bollettino del 24 febbraio mette in evidenza un lievissimo calo nei nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Secondo il report di ministero della Salute e Protezione Civile, sono 46.169 i nuovi casi in tutta Italia, a fronte di 484.530. Un calo di 3mila unità rispetto a ieri, quando ne sono stati trovati 49.040, con 479.447 test antigenici e molecolari processati. Il tasso di positività scende di 0,7 punti percentuale, fermandosi al 9,5 per cento. Resta però alto il numero di vittime. Stabile il dato relativo ai morti inserito nel bollettino, perché ieri erano 252 e oggi sono 249. Cala ancora il numero di pazienti ricoverati in tutto il Paese. Sono -449 in meno, con un -47 nelle sole terapie intensive. I guariti sono 69.439.

Covid Italia: i numeri totali

Il dato relativo agli attualmente positivi scende sotto il milione e le duecentomila unità. Sono, infatti, 1.199.228 gli italiani alle prese con il virus in ogni Regione, con 12.964 ricoverati, 839 in terapia intensiva. Sono questi i numeri che lasciano ben sperare nel processo di normalizzazione, perché diminuisce la fascia di popolazione che ha contratto il Covid e soprattutto i malati gravi. In totale dall’inizio della pandemia sono stati 12.651.251 i casi, di cui 11.298.010 guariti ma 154.013 morti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Contemporaneamente, si alza la percentuale di popolazione vaccinata contro il Covid e si abbassa il numero di dosi somministrate in tutta Italia. Ieri, 23 febbraio, sono state 111.473, di cui 556 monodose, 5.786 prime, 31.669 seconde e 73.462 terze. In totale dall’inizio della campagna vaccinale, partita il 26 dicembre 2020, sono state somministrate 133.584.506 dosi di vaccino anti Covid. Si avvicina sempre di più al 90 per cento la percentuale di persone che hanno ricevuto due dosi, sopra i 12 anni. Si tratta di 48.136.977, l’89,13 per cento. Una percentuale alta, che sale al 91,20 per cento se si inseriscono anche coloro che hanno ricevuto soltanto una dose. E se a questi si aggiungono anche i guariti da massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione, il numero supera i 50 milioni: sono 50.762.411, il 93,99 per cento degli over 12.