Covid Italia, il bollettino del 24 dicembre: nuovo record di positivi, oltre 50mila

Dopo il record di ieri, il bollettino di oggi, 24 dicembre, fa registrare un nuovo picco e un altro triste primato. Nell’arco delle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 50mila nuovi casi di Covid in tutta Italia. Il bollettino diffuso da ministero della Salute e Protezione Civile parla di un rialzo netto, dai 44.595 ai 50.599 odierni. Un numero da brividi, se si pensa che il record precedente a quello fatto segnare ieri risaliva al 13 novembre 2020, data in cui il picco era stato di 40.902 nuovi positivi. Aumentati sensibilmente anche i tamponi. Ieri sono stati processati 901.450 test tra molecolari e antigenici, mentre oggi sono 929.775. Il tasso di positività si assesta al 5,4 per cento. Sono 141 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto all’ultimo dato in cui le vittime erano state 168. I ricoverati sono 105 in più, in aumento di 15 unità la terapia intensiva. L’unico dato favorevole del giorno riguarda i dimessi e guariti: +19.804.

Covid Italia: i numeri totali

Adesso in Italia in totale i positivi sono 460.674. Un dato in aumento, ma per fortuna lontano dai picchi raggiunti nel 2020. In ospedale sono ricoverati in 9.850 a causa del Covid, di cui 1.038 in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia ci sono stati 5.567.644 casi, con 4.970.584 guariti o dimessi dagli ospedali e 136.386 vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Nella giornata di ieri si è registrato un lieve calo delle dosi di vaccino anti Covid somministrate, rispetto ai dati relativi a due giorni fa. Nel bollettino relativo al 22 dicembre, infatti, si parlava di 521.735 dosi, mentre in quello riguardante ieri sono 467.300. Scendono sotto le 400mila le terze dosi, che chiudono la giornata con 398.804 somministrazioni, mentre salgono le prime, passate da 39.812 a 40.681. a queste si aggiungono 27.815 seconde dosi. Ad aver ricevuto la dose booster in totale sono 16.791.194 italiani, pari al 28,34 per cento della popolazione. Di oggi la notizia secondo cui mancano all’appello ancora 5,6 milioni di cittadini, che non hanno ancora ricevuto neanche la prima dose.