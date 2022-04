Covid Italia, il bollettino del 24 aprile: 56.263 nuovi casi e 79 morti

Il bollettino Covid del 24 aprile registra 56.263 nuovi contagi e 79 decessi. A fronte di 326.211 tamponi processati nelle ultime 24 ore, il tasso di positività sale al 17,2 per cento. In aumento le terapie intensive: +7. Adesso sono in tutto 416 i pazienti ricoverati in area critica. Scendono invece i ricoveri ordinari: -19, ora sono in totale 9.895, con 34 nuovi ingressi.

Covid Italia, Aifa: 30.400 pazienti curati a casa con antivirali

Da metà gennaio a oggi sono stati 30.418 i pazienti Covid curati a casa con le pillole antivirali per il trattamento precoce del Covid-19. Di questi, il numero di trattamenti avviati con Lagevrio di Merck/Msd sono stati 20.806, mentre quelli avviati per Paxlovid di Pfizer sono stati 9.612. In entrambi i casi, sono in calo le prescrizioni settimanali, rispettivamente del 17,6 per cento e del 5,8 per cento. È quanto emerge dal nono report dell’Agenzia Italiana del Farmaco sul monitoraggio degli antivirali anti Covid, aggiornato al 20 aprile, cioè prima del via libera alla possibilità di erogare queste terapie anche in farmacia.

Covid, tre volte più letale dell’influenza

Un report, basato su pazienti ricoverati nella prima ondata e presentato a Lisbona al congresso della Società Europea di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive, ha evidenziato che il Covid-19 ha un rischio di morte triplo rispetto all’influenza stagionale. Doppi i costi per le cure.

Covid Italia, Agenas: diminuiscono i ricoverati

Diminuisce l’occupazione da parte dei malati di Covid dei reparti di area non critica, che scendono dal 16 al 15 per cento, meno della metà rispetto ad un anno fa, quando erano al 33 per cento. Stabili invece le terapie intensive al 4 per cento, contro il 33 per cento di un anno fa. Sono i dati dell’Agenas riferiti a ieri.