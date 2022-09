Covid Italia, il bollettino del 23 settembre: 21.085 nuovi casi e 49 morti

Per la prima volta dopo mesi, il numero di guariti dal Covid nelle ultime 24 ore è inferiore a quello relativo ai nuovi positivi. Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 23 settembre, parla di 21.085 nuovi contagiati e 17.003 negativizzati nell’arco di un giorno. I tamponi processati sono meno rispetto al precedente report, 151.607, e il tasso di positività sale ancora, portandosi al 13,9 per cento, con un incremento dello 0,3 per cento. Rispetto al bollettino di ieri, però, tornano a scendere le vittime. Da 60 sono passate a 49, un segno importante per la curva epidemica. Altrettanto cruciale resta il dato sulle ospedalizzazioni. I ricoverati continuano a scendere, facendo registrare un -37 nei reparti e -4 nelle terapie intensive.

Covid Italia: i numeri totali

E così gli attualmente positivi tornano a salire. Sono 4.082 in più di ieri, per un totale di 416.766 in tutta Italia. Il Covid sta tenendo sotto scacco ancora decine di migliaia di persone e 3.313 di loro hanno sintomi tali da richiedere il ricovero in ospedale. 134 sono in terapia intensiva, 4 in meno di ieri. In totale i casi dall’inizio della pandemia sono stati 22.262.452, con 21.668.862 guariti e 176.824 decessi. Resta da capire se quello di oggi sia soltanto un caso o un trend che si sta invertendo, a una settimana dalla fine dell’obbligo di mascherine sui trasporti e negli ospedali.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Le novità riguardano i vaccini. Mentre il numero di dosi somministrate resta stabile, ieri 18.137 in tutta Italia, dal ministero arriva il nuovo protocollo sulle dosi booster. C’è l’apertura a tutti gli over 12, su richiesta, per quanto riguarda le quarte dosi. I vaccini bivalenti, però, vanno prioritariamente assegnati ai soggetti fragili e alle categorie considerate a rischio. E il ministero ha parlato anche di quinta dose per chi ha una situazione immunitaria fortemente compromessa, purché siano passati almeno 120 giorni dal secondo booster.