Covid Italia, il bollettino del 23 ottobre: 25.554 nuovi casi e 52 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 25.554 nuovi casi di Covid e 52 morti. A fronte di 161.787 tamponi effettuati, il tasso di positività scende al 15,8 per cento. In leggero aumento i ricoveri nelle terapie intensive (+2), scendono quelli nei reparti ordinari (-30). Dall’inizio della pandemia, le persone risultate positive sono 23.348.075. Le vittime in totale 178.594. Al momento sono 512.551 le persone in isolamento domiciliare (-3.871).

Covid Italia: scende l’incidenza, stabile l’indice Rt

L’incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale è in calo: 448 ogni 100 mila abitanti rispetto a 504 ogni 100 mila abitanti della settimana precedente. L’indice di trasmissibilità Rt, invece, si mantiene sostanzialmente stabile: nel periodo 28 settembre-11 ottobre 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,27 rispetto a 1,30 della settimana precedente.

Covid Italia, il dato delle reinfezioni

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi Covid segnalati risulta in lieve calo rispetto alla settimana precedente: 15 per cento, contro il dato precedente del 16,4 per cento. In totale dal 24 agosto 2021 al 19 ottobre 2022 sono stati segnalati 1.280.238 casi di reinfezione, pari al 6,8 per cento del totale dei casi notificati nello stesso periodo.

Covid Italia, in calo i casi in età scolare

In diminuzione rispetto alla scorsa settimana la percentuale dei casi di Covid-19 segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione, passati dal 12,3 al 7 per cento. Nell’ultima settimana, il 18 per cento dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 33 per cento nella fascia d’età 5-11 anni, il 49 per cento nella fascia 12-19 anni. In diminuzione rispetto alla settimana precedente il tasso di incidenza in tutte le fasce d’età.

Covid Italia, il tasso di letalità

Il case fatality rate del Covid-19, ovvero il numero di decessi sulla popolazione dei casi diagnosticati e notificati, che permette di avere una misura mensile del tasso di letalità della malattia da Sars-Cov-2, è diminuito dal 19,6 per cento dell’inizio della pandemia allo 0,2 per cento di agosto 2022.