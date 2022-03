Covid Italia, il bollettino di oggi: 76.260 casi e 153 morti

Il bollettino con i dati relativi alla diffusione del Covid in Italia parlano di un calo nei nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore. Se ieri erano stati quasi 100mila – 96.365 – oggi sono ventimila meno: 76.260. Numeri in diminuzione che lasciano ben sperare, soprattutto visto l’aumento delle ultime settimane. La discesa riguarda anche i decessi, passati da 197 a 153. Il report odierno appare leggermente in controtendenza rispetto agli ultimi giorni, visto il nuovo abbassamento dei dati. Anche le ospedalizzazioni hanno subito un rallentamento, con un -19 nei reparti dopo giorni di aumento. Salgono, però, le terapie intensive, in cui si registra un +11. Guariti e dimessi sono stati 51.922. Il tasso di positività è sceso dello 0,2 per cento: è a quota 14,8.

Covid Italia: i numeri totali

Crescono ancora gli attualmente positivi. In Italia sono 1.226.890 i cittadini affetti da Covid. Tra loro, quelli in condizioni gravi sono in 9.405 e risultano ricoverati in ospedale. In terapia intensiva sono in 466, un numero salito leggermente dopo settimane di discesa. I casi totali dall’inizio della pandemia a oggi superano la soglia dei 14 milioni. I positivi di cui si ha certezza sono stati 14.070.450. Di questi, 12.685.306 sono guariti, mentre 158.254 sono state, purtroppo, le vittime causate dal virus.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale prosegue. Praticamente invariato il numero di vaccini quotidiani somministrati in tutta Italia. Ieri, 22 marzo, sono state 45.691, di cui 157 monodose, 2.160 prime, 6.553 seconde e 36.821 terze. Cresce leggermente, quindi, la platea over 12 che ha completato il ciclo vaccinale: sono in 48.462.724, l’89,72 per cento. Un aumento dai dati di ieri dello 0,01 per cento. Se si guarda a chi ha almeno una dose e a chi è guarito da massimo sei mesi senza aver ricevuto alcun vaccino, si raggiunge il 94,43 per cento dell’intera popolazione over 12: sono 50.999.696 di italiani. Capitolo vaccinazione pediatrica: il 33,53 per cento della platea tra i 5 e gli 11 anni ha completato la vaccinazione. A loro si aggiungono i 777.919 guariti da massimo 6 mesi: la somma supera la metà dell’intera popolazione.