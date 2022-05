Covid Italia, il bollettino del 23 maggio: 9.820 nuovi casi e 80 morti

Sono 9.820 i nuovi contagiati registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il bollettino diffuso oggi, lunedì 23 maggio, dal ministero della Salute risente, come sempre, dell’effetto del weekend. Appena 93.813 i tamponi processati durante la domenica, con un tasso di positività che comunque scende al 10,5 per cento. La curva epidemica del Covid in Italia prosegue la propria discesa, sebbene servirà attendere domani per avere un ulteriore dato più chiaro sull’evoluzione. Intanto i decessi sono stati 80, più di quelli inseriti nel report di ieri (erano stati 34), mentre le ospedalizzazioni calano ancora, seppur di pochissimo. Si registra, infatti, un -13 generale e un -1 in terapia intensiva. 27.490, invece, sono stati i guariti o dimessi.

Covid Italia: i numeri totali

Nonostante il basso numero di guariti rispetto agli ultimi bollettini, gli attualmente positivi proseguono la loro discesa vertiginosa. In Italia ce ne sono 833.047, un dato destinato ad abbassarsi ulteriormente. In ospedale ci sono 6.679 pazienti ricoverati a causa del Covid, di cui 291 in terapia intensiva. I decessi totali, dall’inizio della pandemia a oggi, sono stati 166.032 su 17.257.573 casi registrati dal febbraio 2020. In oltre due anni di pandemia, quindi, a guarire sono state 16.258.494 di persone.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Il weekend influenza anche la campagna vaccinale. Le somministrazioni di vaccini anti Covid nelle ultime settimane sono in netto calo, con un rallentamento generale che tocca tanto il ciclo primario quanto le dosi booster. Ieri, domenica 22 maggio, ne sono state somministrate 2.936 in tutta Italia. Nel Paese in 70 si sono sottoposti alla prima somministrazione, 39 alla seconda e 340 alla terza. Per quanto riguarda la quarta dose, invece, 2.487 tra over 80 e immunocompromessi hanno deciso di immunizzarsi nuovamente, come consigliato dagli esperti. Proprio sul secondo booster si sono concentrati, in questi giorni, gli appelli di medici e ministri. Intanto ad aver ricevuto due dosi sono stati 48.625.287 over 12, mentre 39.513.791 tra loro hanno ricevuto anche la terza dose.