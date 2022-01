Covid Italia, il bollettino del 23 gennaio: 138.860 nuovi casi e 227 vittime

Nelle ultime 24 ore in Italia sono state rilevate 138.860 nuove positività al Covid, contro le 171.263 di ieri. Compresi i test rapidi, sono stati processati 933.384 tamponi (ieri 1.043.649): scende non solo il numero dei test, ma lo fa sensibilmente anche il tasso di positività, che si attesta al 14,9 per cento. Appena un giorno fa era al 16,4 per cento. Le persone con Covid attualmente in terapia intensiva sono 1.685, 9 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 132. I pazienti Covid ricoverate nei reparti ordinari sono 19.627, ovvero 185 in più rispetto a ieri. Dopo alcuni riconteggi, i decessi totali dall’inizio della pandemia arrivano a 143.523. Secondo i dati del ministero della Salute, il numero dei positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale a 9.923.678, compresi morti e guariti (che sono 7.045.249).

Covid in Italia, il punto sulla campagna vaccinale

Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale: 537.092 le inoculazioni fatte ieri, di cui 64.985 prime dosi e 441.881 terze/booster. Sono in tutto 123.819.541 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia fino ad oggi. Le persone che hanno ricevuto almeno una dose sono 48.755.901, pari al 90,27 per cento della popolazione over 12, mentre 47.049.064 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale corrispondente, ovvero l’87,11 per cento della popolazione over 12. Sono inoltre 29.955.140 gli italiani che hanno fatto la dose addizionale o booster, cioè il 75,76 per cento della popolazione.

Covid, un milione i bambini tra 5 e 11 anni vaccinati

Per quanto riguarda la platea pediatrica, sono 1.021.173 i bambini tra i 5 egli 11 anni che si sono vaccinati contro il Covid almeno con una dose, pari al 27,93 per cento della popolazione di questa fascia d’età. 258.996, pari al 7,08 per cento, i bambini che hanno completato il ciclo vaccinale. Mancano all’appello, per così dire, 2,6 milioni di bambini.