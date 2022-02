Covid Italia, il bollettino del 23 febbraio: 49.040 casi e 252 decessi

Scendono i nuovi casi da Covid trovati nelle ultime 24 ore. Rispetto al bollettino diffuso ieri, in cui i positivi erano stati 60.029, oggi sono 49.040. Un calo a fronte di 479.447 tamponi processati, leggermente inferiori al numero delle precedenti 24 ore, così che il tasso di positività sale, di poco, fino a 10,2 per cento. Scende ancora il numero dei ricoverati sia nei reparti sia in terapia intensiva: il calo rispettivo è di -559 e di -10. I guariti aumentano e sono stati 119.280. Resta alto il numero delle vittime: 252. Proprio oggi l’Oms ha stilato il rapporto settimanale evidenziando come l’Italia sia seconda, tra i paesi europei, per quantità di morti registrati nell’ultima settimana a causa del virus.

Covid Italia: i numeri totali

Scende lentamente il numero di persona attualmente positive al Covid in Italia. Nelle prossime settimane potrebbe avvicinarsi sempre più a poche centinaia, ma intanto è sceso fino a 1.221.423 casi. I ricoverati sono ad oggi 13.413, di cui 886 in terapia intensiva. Anche le ospedalizzazioni continuano a decrescere ed è questo il dato che dà maggiore ottimismo nel percorso verso la normalità. Da due anni a questa parte, sono stati 12.603.758 i casi di Covid in Italia, di cui 153.764 vittime e 11.228.571 guariti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale ha vissuto oggi un momento importante. Nel Lazio sono state somministrate le prime quarte dosi ai soggetti fragili che hanno ricevuto la booster oltre 4 mesi fa. Nella giornata di ieri, invece, si è registrato un ulteriore lieve calo delle dosi di vaccino anti Covid somministrate. Sono state 123.980: 629 monodose, 6.197 prime. 35.995 seconde e 81.159 booster. Le percentuali continuano a salire. Il 91,19 per cento degli over 12 ha ricevuto almeno una dose, mentre l’89,08 ha completato il ciclo vaccinale. Sono 48.111.713, quasi 9 su 10 di coloro che possono ricevere il vaccino. Il 36,81 per cento della popolazione 5-11 ha ricevuto la prima dose, mentre ad averne ricevute due sono 1.056.205, il 28,89 per cento.