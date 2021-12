Covid Italia, il bollettino del 23 dicembre: record di nuovi casi, 44.595, e 168 morti

La curva dei positivi da Covid 19 in Italia continua la propria salita sempre più ripida. Dopo i 36.293 nuovi casi di ieri, oggi si è superata la soglia dei 40mila, arrivando a toccare 44.595. Record assoluto nel paese di nuovi positivi al virus registrati in sole 24 ore, con numeri che superano il precedente record. Il 13 novembre 2020 il picco era stato di 40.902 casi. Nelle ultime 24 ore è stato anche picco di tamponi, con 901.450 test molecolari e antigenici processati. A questi numeri si aggiungono quelli delle vittime. Ieri erano stati 147 i morti, oggi, invece, ben 168, altro numero preoccupante nel bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. I ricoverati salgono di 191 unità, di 13, invece, i malati gravi in terapia intensiva. 17.117 i dimessi e i guariti registrati oggi.

Covid Italia: i numeri totali

Con questi numeri, i positivi totali in Italia raggiungono quota 430.029. Tra di loro ci sono 9.745 persone che sono attualmente ricoverate negli ospedali d’Italia a causa delle condizioni dovute al Covid. Tra di loro, 1.023 hanno presentato sintomi tanto gravi da dover essere ricoverati in terapia intensiva. Nel conto totale dei casi, 5.517.054 sono state le persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia ad oggi. Di loro, 4.950.780 si sono negativizzati dopo il decorso dell’infezione, lasciando gli ospedali o guarendo. In totale, invece, sono state 136.245 le vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Dopo i 521.735, le dosi di vaccino somministrate ieri, fino a mezzanotte, sono state 523.930. Un dato che permette alla campagna vaccinale di mantenere il trend in crescita delle ultime settimane. La curva dei vaccini anti Covid somministrati si alza ancora grazie alle terze dosi, ben 454.465. Crescono anche le prime dosi, nel bollettino di ieri 37.821 mentre in quello di oggi sono 39.812. Le seconde dosi sono 28.843, mentre i monodose 810. La media settimanale delle somministrazioni giornaliere è di 522.468, ancora in crescita così come accaduto nelle ultime settimane.