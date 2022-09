Covid Italia, il bollettino del 22 settembre: 22.527 nuovi casi e 60 morti

La forbice tra nuovi casi da Covid e guariti o dimessi si stringe. Nel bollettino del ministero della Salute di oggi, giovedì 22 settembre, sono stati inseriti 22.527 nuovi contagiati, pochi più di ieri, quando erano stati 21.190. Un dato in aumento a fronte di un minor numero di tamponi. I test processati nel Paese, infatti, sono stati 165.415, così il tasso di positività torna a salire e tocca quota 13,6 per cento. Il divario con i guariti oggi è ristretto. Questi ultimi, infatti, sono stati 22.835, appena 300 in più dei nuovi positivi. E ad aumentare rispetto a ieri, invece, sono le vittime, passate da 46 a 60. Il trend delle ospedalizzazioni, invece, si mantiene. I ricoverati continuano a diminuire: in area medica se ne registrano 66 in meno di ieri, mentre in terapia intensiva si registra un -8.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi in Italia al Covid, quindi, diminuiscono ma di poche centinaia. Sono 412.735, 372 in meno rispetto a ieri con un calo dello 0,1 per cento. Tra loro, 409.247 sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici, mentre 3.350 sono i ricoverati negli ospedali. In terapia intensiva sono rimasti 138 pazienti con il Covid in tutto il Paese. I casi totali dall’inizio della pandemia sono stati 22.241.369, tra cui 21.651.859 guariti e 176.775 deceduti. Secondo i dati Gimbe, in 7 giorni i casi sono aumentati dell’11 per cento, mentre hanno proseguito la discesa i ricoverati e i deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Dopo il boom di due giorni fa, la campagna vaccinale ha fatto registrare un nuovo rallentamento. Ieri, mercoledì 21 settembre, sono state somministrate 17.914 dosi di vaccino anti Covid, con 241 prime dosi, 332 seconde, 2.442 terze e 14.899 quarte. Proprio per queste è stato rinnovato l’appello alla vaccinazione in vista dell’autunno. La Fondazione Gimbe, nel suo report settimanale, ha evidenziato come oltre 14 milioni di italiani potrebbero ricevere subito il vaccino su una platea di 19,1 milioni a cui si rivolge la quarta dose. Finora soltanto 3.171.672 le dosi booster somministrate a over 60 e immunocompromessi.