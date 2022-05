Covid Italia, il bollettino del 22 maggio: 17.744 nuovi casi e 34 morti

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 17.744 nuovi casi di Covid-19. 34 le vittime (ieri 91). Il tasso di positività si attesta all’11 per cento. Sono 292 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite, con 15 ingressi giornalieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.400, cioè 170 in meno in rispetto a ieri.

Covid Italia, gli attualmente positivi

In tutto sono 850.596 le persone attualmente positive: 6.273 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.247.552 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia di Coronavirus, mentre i morti salgono a 165.952. I dimessi e i guariti sono 16.231.004, con un incremento di 24.528 rispetto a ieri.

Covid Italia, il punto sui vaccini

Sono 137.511.695 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia. Di queste, 95.340.751 sono di PfizerBioNTech, 25.443.941 di Moderna, 11.514.521 di Vaxzevria, 6.726.093 di Pfizer pediatrico 1.849.470, di Janssen e 1.023.000 Novavax.

Covid Italia, il tasso di mortalità per i non vaccinati è 7 volte più alto

Il tasso di mortalità per Covid per i non vaccinati è 7 volte più alto rispetto ai vaccinati con la dose booster. Lo rileva l’Istituto Superiore di Sanità nel suo report settimanale esteso: «Il tasso di mortalità standardizzato per età, relativo alla popolazione di età superiore ai 12 anni per i non vaccinati (31 decessi per 100 mila abitanti) risulta circa quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni e circa sette volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster».

Covid Italia, giù Rt e incidenza

Questa settimana l’indice di trasmissibilità Rt è arrivato a 0,89: sette giorni fa era a 0,96. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus. Scende anche l’incidenza, che si fissa a 375 su 100 mila abitanti, rispetto a 458 della scorsa settimana.