Covid Italia, il bollettino del 22 febbraio: 60.029 casi e 322 morti

Sono 60.029 i nuovi contagi da Covid nel bollettino diffuso da ministero della Salute e Protezione Civile nella giornata di oggi, 22 febbraio. Salgono rispetto a ieri i casi riscontrati in tutta Italia. Nel report di lunedì erano stati 24.408, frutto soprattutto dei pochi test processati nella giornata di domenica. Nelle ultime 24 ore sono stati, invece, 603.639 i tamponi antigenici e molecolari. Il tasso di positività scende così a 9,9 per cento, calando dello 0,6. Resta alto il numero di decessi: le vittime sono state 322. Il dato migliore è, ancora una volta, la diminuzione delle ospedalizzazioni. I ricoveri nei reparti scendono di 299 unità, mentre quelli nelle terapie intensive di 32. I guariti sfiorano le 90mila unità: 89.993.

Covid Italia: i numeri totali

Nel conto generale, calano ancora gli attualmente positivi. In Italia sono 1.291.793 le persone che sono alle prese con il Covid, calate ulteriormente grazie all’altro numero di guariti. I ricoverati sono 13.972, di cui 896 sono gravi e in terapie intensiva. A due anni dal primo caso di Codogno, sono stati 12.554.596 i casi in totale, di cui 11.109.291 sono i dimessi e guariti e 153.512 i deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Prosegue la campagna vaccinale, sebbene in forte rallentamento. Nella giornata di ieri, lunedì 21 febbraio, sono state somministrate 131.225 dosi di vaccino anti Covid, di cui 630 monodose, 6mila prime, 37.283 seconde e 87.312 addizionali. In totale dall’inizio della campagna sono state somministrate 133.339.706 dosi. 48.085.458 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale in Italia, cioè l’89,03 per cento degli over 12. Con almeno una dose, invece, sono in 49.245.805 (il 91,18 per cento). Cresce la fascia 5-11 anni, che adesso conta 1.044.088 di bambini con il ciclo vaccinale completato e 1.344.099 con almeno una dose. Ad aver somministrato il maggior numero di dosi è stata la Lombardia, con 23.267.939 vaccini, seguita da Lazio e Campania, con 13.173.855 e 12.272.511. Sono state utilizzate il 98,9 per cento delle dosi consegnate.