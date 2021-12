Covid Italia, il bollettino del 22 dicembre: 36.293 nuovi casi e 147 morti

Aumentano ancora i nuovi positivi al Covid in Italia. Dopo i 30.798 nuovi casi di ieri, oggi il bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile parla di 36.293 contagiati. Un numero in netto rialzo, ancora una volta, rispetto ai dati diffusi nelle ultime settimane. 776.303 sono stati i tamponi, antigenici o molecolari, processati nelle ultime 24 ore. Il rapporto tra i test e i positivi porta il tasso di positività a 4,7 per cento, aumentando di un punto rispetto a ieri. Calano i decessi: ieri erano stati 153 i morti, oggi 146, comunque un numero elevato. Aumentano anche i ricoverati, che fanno registrare un saldo di +161 unità, mentre è -2 in terapia intensiva, con 1.010 pazienti attualmente in condizioni gravi in tutto il paese. Sono stati 17.595, invece, i cittadini che hanno superato il Covid, guarendo grazie alle cure domiciliari o degli ospedali.

Covid Italia: i numeri totali

Il numero di attuali positivi che al momento si registrano nel paese, così, supera le 400mila unità. Si parla di 402.729 persone che al momento fanno i conti con il Covid, di cui 9.554 ricoverati e 1.010 in terapia intensiva. Il conto totale dei deceduti dall’inizio della pandemia, invece, si assesta su 136.077 vittime. Aumentano ovviamente anche i casi totali: in Italia sono state 5.472.469 le persone che hanno avuto il Covid, di cui 4.993.663 si sono negativizzati, lasciando così gli ospedali e superando l’infezione.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Anche i dati sui vaccini anti Covid vedono un ulteriore rialzo delle cifre relative alle dosi somministrate. Per il secondo giorno consecutivo, le dosi hanno superato le 500mila somministrazioni: due giorni fa 519.517, ieri fino a mezzanotte 521.735. Sempre le terze dosi fanno da traino, con 453.304 inoculazioni, poi 37.821 prime dosi, 29.828 seconde e 782 monodose. In totale sono state somministrate 106.870.004 dosi dall’inizio della campagna vaccinale. Il rialzo dei numero è dovuto tanto alle restrizioni, quanto alla sempre maggiore spinta verso le dosi booster e all’apertura alla fascia d’età dai 5 agli 11 anni.