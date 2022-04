Covid Italia, il bollettino del 22 aprile: 73.212 nuovi casi e 202 morti

Sono 73.212 i contagiati dal Covid riscontrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 437.193 tamponi processati. Lo evidenzia il bollettino giornaliero pubblicato poco fa dal ministero della Salute. Nonostante le critiche, il report continua a essere diramato e sottolinea come rispetto a ieri i casi siano stabili, scesi di poche centinaia rispetto ai 75mila registrati precedentemente. Salgono di molto, però, i decessi: oggi 202 morti, 36 in più rispetto ai 166 di ieri. Parità tra nuovi positivi e guariti, che sono nuovamente aumentati e nelle ultime 24 ore sono stati 73.233. Tornano a diminuire, invece, i ricoverati: -155 il dato registrato nei reparti, mentre nelle terapie intensive si parla di un -4. Il tasso di positività resta invariato: 16,7 per cento.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi, dopo l’aumento di ieri, tornano a scendere sebbene di pochissimo. 1.223.122 gli italiani alle prese con il Covid, che attendono la negativizzazione dei tamponi per poter tornare alla vita di ogni giorno. La maggior parte di loro è a casa, con pochi sintomi o asintomatica, mentre 10.487 sono ricoverati in ospedale, tra cui 411 in terapia intensiva. Superata la soglia dei 16 milioni di casi in totale: dal febbraio 2020 sono stati 16.008.181 i positivi accertati, di cui 14.622.593 guariti e 162.466 deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Anche la campagna vaccinale mantiene i numeri degli ultimi giorni, seppur in lievissimo calo. Nella giornata di ieri, 21 aprile, sono state somministrate 22.251 dosi di vaccino anti Covid. Nel dettaglio sono state 195 monodose, 946 prime, 2.715 seconde e 18.395 addizionali. La campagna prosegue seppur lenta, con le percentuali di vaccinati che non variano se non di pochissimo. Resta dell’89,99 per cento, ad esempio, quella relativa agli over 12 vaccinati con due dosi, in totale 48.585.466. Stessa sorte per chi ha ricevuto anche la terza: sono 39.228.353, l’84,01 per cento di chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi. Ad aver ricevuto la seconda dose booster sono 89.453 immunocompromessi e 60.948 tra over 80 e personale sanitario.