Covid Italia, il bollettino del 21 settembre: 21.190 nuovi casi e 46 morti

Tornano a scendere i valori relativi ai contagiati dal Covid in Italia. Dopo i 28.396 casi di ieri, nel Paese si sono registrati 21.190 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, oltre 7mila in meno rispetto al giorno precedente. Un dato ricavato a fronte di 166.500 tamponi processati e che porta il tasso di positività a scendere di un punto percentuale, fino al 12,7. Ad abbassarsi è anche il numero di decessi attribuiti al virus. Ieri sono state 60 le vittime, mentre oggi ne risultano 46. Riprendono a calare, inoltre, le ospedalizzazioni. Nei reparti di area medica sono 79 in meno i pazienti con il Covid in tutta Italia, mentre in terapia intensiva sono diminuiti di altri 4, toccando valori molto bassi come non accadeva da mesi. Il divario tra contagiati e guariti oggi è minimo, ma sempre a vantaggio di questi ultimi, che sono stati 22.102.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi nelle ultime 24 ore sono scesi dello 0,2 per cento, di sole 960 unità. Sono in Italia 413.107 i cittadini alle prese con il Covid, di cui 409.545 in isolamento domiciliare. Il dato migliore lo registrano ancora una volta le terapie intensive in cui ci sono solo 146 pazienti con sintomi gravi generati dal virus, su un totale di 3.416 ricoverati. Dall’inizio della pandemia a oggi i casi totali sono stati 22.218.846, con 21.629.024 guariti e 176.715 deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Per la prima volta da settimane, le dosi di vaccino anti Covid somministrate tornano ad aumentare. Complici le prenotazioni per i nuovi vaccini bivalenti, che proteggono anche contro Omicron e vengono utilizzati come dosi booster, in Italia ieri si sono vaccinate 38.075 persone. Nel dettaglio, sono state somministrate 444 prime dosi, 227 secondi, ma soprattutto 5.524 terze e 31.880 quarte, incrementando la percentuale di over 60 e immunocompromessi che hanno scelto di proteggersi in vista dell’autunno. Dall’inizio della campagna vaccinale a oggi sono state somministrate 140.600.174 dosi.