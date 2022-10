Covid Italia, il bollettino del 21 ottobre: 36.116 nuovi casi e 91 morti

Calano ancora i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Mentre continua l’altalena dei decessi e dei ricoverati, con salite e discese nella relativa curva epidemica, i contagiati diminuiscono. Ieri ne erano stati riscontrati 40.563 mentre oggi, nel bollettino del ministero della Salute, ne sono stati inseriti 36.116. A calare è anche il tasso di positività, sceso dello 0,8 per cento rispetto a ieri. Il rapporto tra i circa 36mila positivi e 213.088 tamponi processati, infatti, genera un parametro del 16,9 per cento. A salire, invece, sono i morti. Già aumentati da 81 a 84, oggi ne sono stati inseriti nel report 91. Si tratta di un dato che spesso è stato riscontrato al momento del calo della curva epidemica, con i morti che restano alti nonostante la discesa dei positivi. Stabili i ricoverati, perché su base nazionale si registrano soltanto 51 pazienti in più nei reparti ordinali, mentre sono 8 in meno quelli in terapia intensiva. Infine i guariti: 42.549.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi così scendono di 6.526 unità e adesso in Italia sono in 528.150. Il Covid rallenta e costringe a casa 520.840 persone, tutte senza sintomi o con lievi problemi. I ricoverati, invece, sono 7.076, con 234 in terapia intensiva. In totale dall’inizio della pandemia a oggi si sono registrati 22.584.147 guariti su 23.290.747 casi. I morti, invece, sono stati 178.450.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale in Italia contro il Covid ha aumentato i ritmi e le dosi somministrate quotidianamente hanno subito una leggera impennata. Anche ieri, giovedì 20 ottobre, i vaccini somministrati sono stati quasi 60mila. Si parla di 59.797 dosi, che portano il conto generale a quota 141.471.069. Le quarte dosi somministrate sono state 52.723 e ora sono quasi 4 milioni (3.936.882) gli italiani ad aver ricevuto anche il secondo booster. Salgono anche le terze dosi, ieri 6.148 e in totale 40.227.133, mentre in 648 hanno deciso di vaccinarsi per la prima volta e in 278 per la seconda. Pfizer fa i conti con la minor domanda di vaccini da parte degli Stati di tutto il mondo e negli Usa aumenterà il prezzo della singola dose da 30 a 110 euro.