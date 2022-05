Covid Italia, il bollettino del 21 maggio: 23.976 nuovi casi e 91 morti

Sono 23.976 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 26.561 di ieri e ai 36.042 contagi di venerdì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. A fronte di 231.931 test effettuati, tra tamponi molecolari e antigenici, il tasso di positività cala dall’11,4 per cento al 10,3 per cento. I decessi sono 91 (ieri 89): le vittime totali da inizio pandemia salgono così in Italia a 165.918. Per quanto riguarda i ricoveri, i pazienti in terapia intensiva sono 6 in meno, con 20 ingressi giornalieri: adesso sono 301 in tutto. Netto calo dei ricoverati con sintomi nei reparti ordinari: -242, per un totale di 6.570 posti letto occupati in tutta Italia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Covid Italia, il tasso di mortalità per i non vaccinati è 7 volte più alto

Il tasso di mortalità per Covid per i non vaccinati è 7 volte più alto rispetto ai vaccinati con la dose booster. Lo rileva l’Istituto Superiore di Sanità nel suo report settimanale esteso: «Il tasso di mortalità standardizzato per età, relativo alla popolazione di età superiore ai 12 anni per i non vaccinati (31 decessi per 100 mila abitanti) risulta circa quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni e circa sette volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster».

Covid Italia, Rt ancora in calo: 0,89

Questa settimana l’indice di trasmissibilità Rt è arrivato a 0,89: sette giorni fa era a 0,96. Scende anche l’incidenza, arrivata a 375 ogni 100 mila abitanti: la scorsa settimana era a 458. Nessuna Regione o Provincia Autonoma è classificata a rischio alto. Una Regione è classificata a rischio moderato a causa di molteplici allerte di resilienza, mentre tutte le restanti Regioni/PA sono classificate a rischio basso.