Covid Italia, il bollettino del 21 giugno: 62.704 nuovi casi e 62 morti

Il bollettino Covid di oggi, 21 giugno 2022, fa registrare un vero e proprio boom di nuovi contagiati. Negli ultimi giorni gli esperti avevano evidenziato come l’Italia stesse vivendo una vera e propria nuova ondata estiva e oggi il report lo conferma. Dopo i 16.571 casi di ieri, ne sono stati riscontrati 62.704 nelle ultime 24 ore. Un numero alto se si considerano i valori delle ultime settimane e il rapporto con i tamponi. I test processati sono stati 292.345, con un tasso di positività che cresce ancora fino a toccare il 21,4 per cento. Oltre un tampone su cinque, quindi, risulta positivo. E dopo giorni, i contagiati superano i guariti, che sono stati invece 37.921. Stabile il numero delle vittime, passate da 59 a 62, mentre sale ancora il numero dei ricoverati. Si registra un +218 nei reparti, con un -3 nelle terapie intensiva che fa ben sperare.

Covid Italia: i numeri totali

Con i nuovi contagiati a superare quasi del doppio i guariti, il numero degli attualmente positivi risale e sfiora i 600mila. In Italia sono 599.930 oggi le persone affette da Covid. Tra loro, 4.803 sono ricoverate in ospedale, 206 gravi in terapia intensiva. I casi totali dall’inizio della pandemia a oggi sono a un passo dai 18 milioni. Sono 17.959.329 i positivi identificati dal sistema sanitario dal febbraio 2020 a oggi, grazie a un totale di 224.629.636 tamponi processati. I guariti sono stati 17.191.557, i deceduti 167.842.

Covid Italia: i dati sui vaccini

All’incremento di positivi non corrisponde, però, un aumento dei vaccinati. La campagna vaccinale contro il Covid sta rallentando ormai da mesi e ieri, 20 giugno 2022, le dosi somministrate in tutta Italia sono state 9.837. A vaccinarsi per la prima volta sono stati 334 italiani, su un totale di 50.797.040 che dal 26 dicembre 2020 a oggi hanno ricevuto la prima dose. Poi 478 hanno completato il ciclo vaccinale primario, 4.925 hanno ricevuto la terza dose e 4.100 la quarta. In quest’ultimo caso si parla di 836.598 persone in tutto il Paese, tra over 80 e immunocompromessi, ad aver ricevuto il secondo booster. Pochi secondo gli scienziati, che lanciano l’allarme in vista del prossimo autunno.