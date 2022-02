Covid Italia, il bollettino del 21 febbraio: 24.408 casi e 201 morti

Il penultimo lunedì di febbraio si apre con un bollettino Covid con meno di 30mila nuovi casi. I contagi registrati nelle ultime 24 ore, infatti, sono 24.408, a fronte di 231.766 tamponi processati in tutta Italia. Il tasso di positività scende di quasi un punto percentuale rispetto a ieri, fermandosi a 10,5 per cento. Sono numeri che, come ogni lunedì, vedono un ribasso significativo rispetto agli ultimi giorni, proprio perché durante la domenica vengono eseguiti meno test e, di conseguenza, trovati meno positivi. Un dato significativo riguarda invece i ricoverati. C’è un aumento dei pazienti nei reparti, che hanno fatto registrare un +85, mentre le terapie intensive scendono ancora (-6). I decessi sono stati 201 nelle ultime 24 ore. I guariti, invece, 50.659.

Covid Italia: i numeri totali

Il numero totale di attualmente positivi in Italia scende lentamente. Si tratta di 1.321.971 di italiani che risultano alle prese con il virus del Covid e attendono di negativizzarsi. I ricoverati sono 14.303, di cui 928 in terapia intensiva. La curva epidemiologica continua a scendere, a due anni dal primo caso italiano a Codogno. Da allora, in totale sono stati 12.494.459 i casi, di cui 153.190 vittime e 11.019.298 guariti o dimessi dagli ospedali.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Prosegue la campagna vaccinale italiana. Anche ieri, domenica 20 febbraio, sono state somministrate 74.897 dosi di vaccino anti Covid in tutta Italia. 418 sono stati i monodose, 3.848 le prime dosi, 30.853 le seconde e 39.778 le booster. In totale dal dicembre 2020 sono stati 133.199.390 i vaccini somministrati. Sfiora il 90 per cento la popolazione over 12 che ha completato il ciclo vaccinale. Si tratta di 48.056.429 persone, l’88,98 per cento di chi può riceverlo. La percentuale sale a 91,17 se si conta soltanto chi ha ricevuto almeno una dose. Cresce fino all’84,47 la percentuale di popolazione che ha ricevuto la dose booster. Sono 36.897.193. Lentamente sale anche la percentuale di bambini tra 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale: 28,22 per cento, un totale di 1.031.914 ragazzi.