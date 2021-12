Covid Italia, il bollettino del 21 dicembre: superati i 30mila nuovi casi, 153 i morti

Un bollettino grave e serio, quello diffuso oggi, 21 dicembre, dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile, relativo ai nuovi dati sui contagi e sulle vittime dovute al Covid. Partendo proprio dai decessi, sono 153 i morti registrati nelle ultime 24 ore. Un numero ancora superiore al record mensile toccato ieri, quando erano state 137 le vittime. A questo si aggiunge un altro dato significativo. Sono quasi raddoppiati i nuovi positivi riscontrati oggi rispetto a quelli di 24 ore fa: da 16.213 si è arrivati fino a 30.798. Un numero importante, da cui si evince un’ulteriore crescita nella diffusione del virus. I nuovi casi sono stati registrati a fronte di 851.865 test molecolari o antigenici processati e così il rapporto tra positivi e tamponi porta a un tasso del 3,6 per cento, inferiore a quello di ieri (4,8). Nelle ultime 24 ore si registrano anche 16.189 tra dimessi e guariti. Nel conto dei ricoveri il dato aumenta di 305 unità, mentre si superano i mille pazienti in terapia intensiva a causa del +25 di oggi.

Covid Italia: i numeri totali

Rispetto a ieri, il trend è in crescita come ogni martedì, a causa dei tamponi fatti in gran numero superiore alla domenica. Nel conto totale, in Italia si registrano 384.144 persone che attualmente risultano essere positive al Covid. Di queste, 9.393 sono attualmente ricoverate negli ospedali di tutto il paese e tra loro 1.012 sono pazienti gravi, ad oggi in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 5.436.143 casi totali. I guariti e dimessi sono ben 4.916.068.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Torna a crescere anche il numero di dosi di vaccino anti Covid somministrate. Nella sola giornata di lunedì sono state inoculate 519.517 dosi, contro le 335.913 di domenica. La campagna vaccinale riprendere a correre, quindi, dopo il classico rallentamento del weekend. Ben 448.806 le dosi booster, oltre a 39.287 prime e 30.725 seconde. 799, invece, i monodose. La media settimanale delle somministrazioni giornaliere sale a 521.735. Il premier Draghi, che attende i dati di metà settimana e di capire l’impatto della variante Omicron, ha affermato ieri che bisogna continuare a spingere sulla campagna vaccinale come fatto finora. A quasi un anno dall’inizio, infatti, in Italia sono state somministrate 106.307.025 dosi.