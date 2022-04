Covid Italia, il bollettino del 21 aprile: 75.020 casi e 166 morti

Nuovi contagiati in calo nelle ultime 24 ore rispetto al bollettino di ieri. Dopo i 99mila casi registrati appena 24 ore fa, nel report del ministero della Salute di oggi i nuovi positivi sono 75.020. Tanti, ancora, soprattutto se si conta che oggi, 21 aprile, si registrano meno guariti che nuovi casi: 59.916. Alto il numero delle vittime addebitate al Covid, che sono state 166. Un bollettino che mette in evidenza come anche il tasso di positività sia aumentato, salendo di mezzo punto percentuale e toccando quota 16,8. E infine a crescere sono anche i ricoverati, seppur di poco: nei reparti si registra un +24, in terapia intensiva +2.

Covid Italia: i numeri totali

Mentre si ragiona sull’effettiva validità del bollettino e il governo riflette sulla rimozione dell’obbligo di mascherine al chiuso, gli attualmente positivi tornano a salire. In Italia ad oggi sono 1.222.813 le persone affette dal Covid, che attendono la negativizzazione, con o senza sintomi. Tra di loro ci sono 10.646 ricoverati, di cui 415 in terapia intensiva. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia raggiunge quota 15.934.437, ormai a un passo dai 16 milioni in poco più di due anni. I guariti sono stati 14.549.360, i deceduti, invece, 162.264.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale, nel frattempo, prosegue stabile, in maniera lenta ma costante. Le dosi somministrate di vaccino anti Covid sono state ieri, 20 aprile, 23.943. Le prime dosi 1007, le seconde 3.374, le terze 19.332 e poi 230 monodose. E la popolazione over 12 ad aver completato il ciclo vaccinale continua ad aumentare, salendo all’89,99 per cento complessivo. Se si conta, invece, chi ha almeno una dose e i guariti da massimo 6 mesi senza somministrazioni, il numero degli italiani cresce fino a 51.205.511, il 94,85 per cento degli over 12. Sempre lente le quarte dosi, che sono state somministrate soltanto a 85.104 immunocompromessi o over 80, appena il 10,75 per cento.