Covid Italia, il bollettino del 21 agosto: 19.470 nuovi casi e 63 morti

Sono 19.470 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 24.394. Le vittime sono 63, in calo rispetto alle 88 di ieri. A fronte di 118.520 tamponi effettuati, tra molecolari e antigenici, il tasso di positività è pari al 16,4 per cento, in aumento rispetto a ieri quando era al 14,8 per cento. In calo ricoveri i ordinari (-86) e terapie intensive (+6).

Covid Italia, in calo Rt e incidenza

Scendono ancora l’incidenza dei casi di Covid-19 e l’indice di trasmissibilità Rt in Italia: l’incidenza settimanale a livello nazionale è infatti pari a 260 ogni 100 mila abitanti contro 365 ogni 100 mila abitanti della settimana scorsa. Nel periodo 27 luglio – 9 agosto 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,77, in diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 0,81.

Covid Italia, il dato delle reinfezioni

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid-19 sul totale dei casi segnalati risulta pari a 12,94 per cento, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando si era attestata al 13,44 per cento. Dal 24 agosto 2021 al 17 agosto 2022 sono stati segnalati 983.271 casi di reinfezione, pari al 5,8 per cento del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Lo rileva il report esteso settimanale sull’andamento della pandemia in Italia.

Covid Italia, l’efficacia del vaccino

Il tasso di ricoveri in terapia intensiva standardizzato per età relativo alla popolazione di età 12 anni, nel periodo 1-31 luglio 2022, per i non vaccinati, è pari a 6,6 ricoveri per 100 mila abitanti, e risulta il doppio rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni (3,3 ricoveri per 100 mila) e circa quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (1,6 ricoveri per 100 mila).