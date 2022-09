Covid Italia, il bollettino del 20 settembre: 28.396 nuovi casi e 60 morti

Ieri erano stati 8.259 i nuovi positivi al Covid in Italia, con un report dai numeri in netto calo a causa dei dati del weekend. Oggi il bollettino del ministero della Salute, invece, mostra 28.396 nuovi contagiati dal virus. Il dato aumenta, come accade in ogni inizio di settimana, con il martedì a rappresentare una sorta di ritorno alla normalità, soprattutto per quanto riguarda il numero di tamponi processati. Nelle ultime 24 ore i test sono stati 207.434, con un tasso di positività che torna a crescere fino al 13,7 per cento. Ad aumentare sono anche i deceduti, che raddoppiano in un giorno, passando da 31 a 60. Stabili, invece, le ospedalizzazioni. Dopo il rialzo di ricoverati registrato ieri, oggi nei reparti l’aumento è di soli 2 pazienti con sintomi, mentre in terapia intensiva si scende di 1. Aumenta il divario tra nuovi casi e guariti, che tornano ad aumentare dopo la discesa di ieri: sono stati 41.480 in 24 ore.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi scendono di un ulteriore 3,1 per cento, con 13.155 italiani in meno rispetto a ieri. Sono 414.067, di cui 410.422 in isolamento domiciliare e 3.495, invece, ricoverati in area medica. In terapia intensiva in tutta Italia ci sono appena 150 persone con il Covid, numeri in netto calo ormai da mesi. I casi totali dall’inizio della pandemia a oggi sono stati 22.197.658, con 176.669 decessi e 21.606.922 guariti o dimessi dagli ospedali.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Anche la campagna vaccinale contro il Covid prosegue. I numeri, però, non aumentano e restano al di sotto di quelli delle ultime settimane. Ieri, lunedì 19 settembre, sono state somministrate 8.685 nuove dosi di vaccino anti Covid, di cui 153 prime, 146 seconde, 1.273 terze e 7.113 quarte. Le autorità sanitarie si aspettavano un incremento nelle prenotazioni della quarta dose all’arrivo dei vaccini bivalenti, in grado di proteggere anche per la variante Omicron, ma così non è stato. In totale le dosi di vaccino somministrate dall’inizio della campagna in Italia sono state 140.562.099.