Covid Italia, il bollettino del 20 ottobre: 40.563 nuovi casi e 84 morti

Con 40.563 nuovi casi, il Covid continua ad arretrare. In Italia si registra ancora una volta il sorpasso dei guariti sui nuovi positivi nel bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore, infatti, i contagiati sono stati meno di ieri, quando erano stati 41.712, e inferiori ai guariti, che oggi sono 48.592. A diminuire è anche il tasso di positività. Il rapporto con i 229.140 tamponi processati, infatti, genera un valore del 17,7, lo 0,2 in meno del precedente. E tornano a svuotarsi anche i letti d’ospedale. In 24 ore sono 37 in meno i ricoverati in area medica a causa del virus, mentre il rapporto tra uscite ed ingressi in terapia intensiva è di -9. Sono 84, infine, i morti, in linea col precedente report in cui ne erano stati inseriti 41.

Covid Italia: i numeri totali

Sono 8.116 in meno rispetto a ieri gli attualmente positivi. In Italia alle prese con il Covid sono 534.676 cittadini. Di loro, ben 527.409 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi tanto lievi da non richiedere le cure degli ospedali. Lì, invece, ci sono 7.025 ricoverati, di cui 242 in terapia intensiva. I casi totali dall’inizio della pandemia a oggi sono stati 23.254.633, con 22.541.598 guariti e 178.359. Nel report settimanale della Fondazione Gimbe si evidenzia come il numero di positivi abbia ripreso a calare. Il monitoraggio, però, punta il dito contro le ospedalizzazioni e i decessi, ancora in aumento.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Aumentano ancora le dosi di vaccino anti Covid somministrate. Ieri, mercoledì 19 ottobre, ne sono state somministrate 59.327 su un totale di 141.411.272 dall’inizio della campagna. La maggior parte sono state quarte dosi: 53.591, che portano il contano totale a 3.884.159. Il numero, però, resta basso. La percentuale di vaccinati con il secondo booster secondo la Fondazione Gimbe è del 20 per cento. Ciò significa che quattro persone su cinque rischiano di non avere una copertura adeguata in caso di contatto con il virus.