Covid Italia, il bollettino del 20 gennaio: 188mila i nuovi casi, 385 i decessi

Dopo i 192.320 nuovi positivi al Covid riscontrati ieri, oggi il bollettino diffuso da ministero della Salute e Protezione Civile parla di 188.797 casi giornalieri. Un calo, seppur minimo, che però arriva in contemporanea a una diminuzione di tamponi processati nelle ultime 24 ore, passati da 1.181.889 a 1.110.266. Il rapporto, quindi, fa salire il tasso di positività, che da 16,3 per cento schizza a quota 17. Restano praticamente stabili i decessi, che ieri erano stati 380 e oggi 385. Aumentano i ricoveri in ospedale, che fanno registrate un +159, e tornano a crescere anche i posti occupati in terapia intensiva, sebbene di soli 10 letti. Alto il numero di guariti o dimessi dagli ospedali, che sono ben 143.029. Un numero incoraggiante in vista delle prossime settimane.

Covid Italia: i numeri totali

Cresce del 2,05 per cento il numero totale dei casi dopo i nuovi positivi delle ultime 24 ore. In totale dal febbraio 2020 sono stati 9.418.256 gli italiani che hanno contratto il virus, 2.682.041 sono quelli che attualmente risultano alle prese con l’infezione. I ricoverati in ospedale sono ad oggi 21.357, di cui 1.698 in terapia intensiva. Ad aver superato il Covid nel periodo della pandemia sono stati 6.593.625 italiani. 142.590, invece, le vittime.

🔴 #Coronavirus, 20 gennaio 2022 • Attualmente positivi: 2.682.041

• Deceduti: 142.590 (+385)

• Dimessi/Guariti: 6.593.625 (+143.029)

• Ricoverati: 21.357 (+169)

• di cui in TI: 1.698 (+10)

• Tamponi: 160.111.999 (+1.110.266) Totale casi: 9.418.256 (+188.797, +2,05%) pic.twitter.com/usm4UDcPc8 — YouTrend (@you_trend) January 20, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

Su 122.166.535 dosi di vaccino anti Covid somministrate in totale dall’inizio della campagna vaccinale, sono state 579.574 quelle relative alla giornata di ieri. Un lieve calo rispetto agli ultimi giorni, quando le somministrazioni hanno superato le 600mila giornaliere. Nel dettaglio, le seconde dosi hanno superato le prime, rispettivamente 54.820 contro 50.643, mentre le booster hanno toccato quota 472.291. 1.820 i monodose. Continuano a salire le percentuali di popolazione vaccinata. Considerando la platea over 12, l’87,03 per cento ha completato il ciclo vaccinale mentre il 90,18 ha ricevuto almeno la prima dose. Più indietro la percentuale relativa a chi ha ricevuto entrambe le dosi se si aggiungono anche i bambini nella fascia 5-11: si parla dell’81,88 per cento.