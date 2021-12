Covid Italia, il bollettino del 20 dicembre: 137 morti e 16.213 nuovi casi

Non inizia nel migliore dei modi la settimana natalizia per l’Italia. I dati su contagi e decessi da Covid, diffusi poco fa dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile, vedono il consueto calo del lunedì, ma soltanto sui nuovi positivi. Sono 16.213 i casi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di “soli” 337.222 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Un tasso di positività che sale ulteriormente, fino a toccare quota 4,8 per cento. Ma se i contagi scendono, rispetto a quelli di ieri (erano stati 24.259), sono i decessi a preoccupare e non poco. 137 i morti nelle ultime 24 ore, contro i 97 di ieri e i 120 di due giorni fa. Record italiano per il mese di dicembre, in cui non si erano registrate ancora così tante vittime in un solo giorno. Aumentano anche i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva, rispettivamente +396 e +21. La buona notizia è rappresentata dagli 8.640 cittadini che hanno superato il Covid, lasciando gli ospedali e guarendo.

Covid Italia: i numeri totali

I numeri totali parlano di 369.703 attualmente positivi in tutta Italia. Il Covid prosegue la propria corsa e in vista del Natale si aspetteranno i dati di mercoledì o giovedì, soprattutto relativi alla variante Omicron, per decidere quali saranno le norme per la salvaguardia dei cittadini. A dichiararlo è stato lo stesso premier Mario Draghi durante la conferenza con Olaf Scholz, nel pomeriggio di oggi. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia a oggi è di 5.405.360. Di questi, 4.899.879 sono stati dimessi o guariti. In pratica quasi 5milioni di italiani hanno superato l’infezione. I ricoverati complessivamente sono, allo stato attuale, 9.088, di cui 987 in terapia intensiva.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Il lunedì registra anche un calo delle dosi di vaccino anti Covid somministrate, perché i numeri nei bollettini diffusi si riferiscono al giorno precedente. Domenica 19 dicembre, quindi, soltanto 335.913 le dosi somministrate in Italia, di cui 285.990 booster. Continuano ad aumentare le prime dosi, 35.088, mentre le seconde si “fermano” a 14.394. 441, invece, i monodose. In totale sono state somministrate, in quasi un anno dall’inizio della campagna vaccinale, 105.743.083.