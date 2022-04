Covid Italia, il bollettino del 20 aprile: 99.848 nuovi casi e 205 morti

Il ritorno alla quotidianità dopo le festività pasquali porta a un netto rialzo dei nuovi contagiati dal Covid. Il bollettino di oggi, 20 aprile 2022, parla di 99.848 nuovi casi registrati a fronte di 610.600 tamponi nelle ultime 24 ore. Un numero in forte rialzo, dopo i 27.214 di ieri, che porta il tasso di positività a un ulteriore aumento dello 0,7 per cento, fino a quota 16,4. Resta alto anche il dato relativo ai guariti, praticamente pari ai positivi: sono stati 101.614 gli italiani a negativizzarsi. Molto alto, però, il dato relativo ai decessi, perché le vittime inserite nel report sono 205. Rispetto agli ultimi due giorni, in controtendenza la curva delle ospedalizzazioni. Lieve flessione sia nei reparti sia in terapia intensiva, rispettivamente -16 e -9 rispetto a ieri.

Covid Italia: i numeri totali

Seppur di poco, calano gli attualmente positivi, che scendono a quota 1.206.900. La curva epidemica vive una discesa molto lenta ma costante, nonostante il picco di nuovi contagiati. I ricoverati in totale sono 10.620, di cui 413 in terapia intensiva. La pressione ospedaliera nel Paese non desta preoccupazione. In totale i casi dall’inizio della pandemia sono stati 15.858.442, di cui 14.489.444 guariti e 162.098 vittime addebitate al virus.

🔴 #Coronavirus, 20 aprile 2022 • Attualmente positivi: 1.206.900

• Deceduti: 162.098 (+205)

• Dimessi/Guariti: 14.489.444 (+101.614)

• Ricoverati: 10.620 (-16)

• di cui in TI: 413 (-9)

• Tamponi: 210.060.724 (+610.600) Totale casi: 15.858.442 (+99.848, +0,63%) pic.twitter.com/uwEaEjETWF — YouTrend (@you_trend) April 20, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

Il ritorno ai ritmi normali di quotidianità dopo le festività pasquali ha portato un aumento anche nelle dosi di vaccino anti Covid somministrate. Dopo i due giorni sotto al migliaio, nel Paese i vaccini somministrati sono stati 25.900 nella sola giornata di ieri, 19 aprile. Nel dettaglio si tratta di 247 monodose, 1.010 prime, 3.388 seconde e 21.255 addizionali. Tra gli over 12, ad aver ricevuto almeno una dose sono stati 49.368.778 italiani, pari al 91,44 per cento della platea presa in esame. L’83,92 per cento, cioè 39.188.284 tra chi ha completato il ciclo vaccinale, ha ricevuto anche la terza dose. Lenta la vaccinazione pediatrica, con il 34,16 per cento dei vaccinati tra 5 e 11 anni ad aver completato il ciclo delle due dosi e il 37,78 ad aver ricevuto almeno una dose.