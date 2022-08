Covid Italia, il bollettino del 20 agosto: 24.394 nuovi casi e 88 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 24.394 nuovi casi di Coronavirus. A fronte di 164.804 processati, il tasso di positività scende al 14,8 per cento. 88 le vittime, per un totale da inizio pandemia di 174.659. Scendono di 4 unità le terapie intensive, con 22 ingressi del giorno: 256 i ricoverati. Sono invece 254 in meno i ricoveri ordinari, per un totale di 6.528.

Covid Italia, il dato delle reinfezioni

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid-19 sul totale dei casi segnalati risulta pari a 12,94 per cento, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando si era attestata al 13,44 per cento. Dal 24 agosto 2021 al 17 agosto 2022 sono stati segnalati 983.271 casi di reinfezione, pari al 5,8 per cento del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Lo rileva il report esteso settimanale sull’andamento della pandemia in Italia.

Covid Italia, l’efficacia del vaccino

Il tasso di ricoveri in terapia intensiva standardizzato per età relativo alla popolazione di età 12 anni, nel periodo 1-31 luglio 2022, per i non vaccinati, è pari a 6,6 ricoveri per 100 mila abitanti, e risulta il doppio rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni (3,3 ricoveri per 100 mila) e circa quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (1,6 ricoveri per 100 mila).

Covid Italia, in calo Rt e incidenza

Scendono ancora l’incidenza dei casi di Covid-19 e l’indice di trasmissibilità Rt in Italia: l’incidenza settimanale a livello nazionale è infatti pari a 260 ogni 100 mila abitanti contro 365 ogni 100 mila abitanti della settimana scorsa. Nel periodo 27 luglio – 9 agosto 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,77, in diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 0,81.