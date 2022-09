Covid Italia, il bollettino del 2 settembre: 19.160 nuovi casi e 91 morti

Il bollettino con i dati Covid relativi alla diffusione del virus in Italia e pubblicato dal ministero della Salute, mostra un numero di nuovi contagi nelle ultime 24 ore sceso sotto le 20mila unità. Sono 19.160 i nuovi positivi, poco meno dei 20.503 del report di ieri. Sono stati riscontrati tra i 158.970 cittadini che si sono sottoposti a tampone antigenico o molecolare. Il rapporto tra i due dati fa scendere ancora il tasso di positività, che dopo il piccolo rialzo di ieri scende di 1,1 punti percentuali: è del 12,1 per cento. Risale il numero delle vittime, che ieri erano state 68 e oggi sono state 91. Scendono i ricoverati. Nei reparti d’aria medica si registra una diminuzione di 143 pazienti, mentre in terapia intensiva si parla di un -12. I guariti, invece, sono stati 32.876.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi scendono ancora e lentamente “vedono” la soglia dei 600mila casi. Sono 620.385 in tutta Italia, con 615.371 in isolamento domiciliare, numero che potrebbe diminuire grazie alla nuova regola. La quarantena sarà ridotta da 7 a 5 giorni per chi è senza sintomi, a patto di avere un tampone negativo. I ricoverati con sintomi, invece, sono 4.819: tra loro in 195 richiedono le cure della terapia intensiva, con 19 ingressi giornalieri. Il dato complessivo relativo ai positivi al Covid durante tutto l’arco della pandemia parla di 21.907.413 contagiati in Italia: 175.754 le vittime, mentre a guarire sono stati in 21.111.274.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Dopo l’approvazione arrivata ieri da parte dell’Ema per i vaccini bivalenti contro Covid e Omicron, adesso si attende il via libera dell’Aifa per la commercializzazione in Italia. Dovrebbe arrivare lunedì 5 settembre e poi il ministero della Salute, con in testa Roberto Speranza, spera di averli a disposizione già da metà mese. Intanto la campagna vaccinale contro il virus procede a rilento, con 17.952 dosi somministrate nella giornata di ieri in tutto il Paese. Si tratta di 461 prime dosi, 255 seconde, 3.294 terze e 13.942 quarte.

