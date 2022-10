Covid Italia, il bollettino del 2 ottobre: 28.509 nuovi casi e 20 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 28.509 nuovi casi di Covid. A fronte di 147.359 tamponi processati, il tasso di positività si attesta al 19,3 per cento (+0,5 per cento rispetto a ieri). I decessi di oggi sono 20, per un totale da inizio pandemia di 177.150 vittime. Le terapie intensive scendono di 5 unità: ora sono 133 con 10 ingressi giornalieri. In aumento invece i ricoveri ordinari: +111, per un totale di 4.292.

Dall’1 ottobre su tutti i mezzi pubblici per il trasporto sia locale che interregionale non è più obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. Sugli aerei, sia quelli che coprono tratte nazionali che internazionali, e sulle funivie non l’obbligo di mascherina era già caduto. Resta invece in vigore fino alla fine di ottobre nelle strutture sanitarie e nelle Rsa.

Covid Italia, salgono Rt e incidenza

Nell’ultima settimana l’incidenza dei nuovi contagi ha registrato un netto balzo in avanti, passando da 215 a 325 casi per 100 mila abitanti. Sale anche l’indice di trasmissibilità Rt, che da 0,91 si attesta a 1, ovvero alla soglia di allerta epidemica, come a luglio.

Covid Italia, contagi in aumento in tutte le Regioni

La crescita dei contagi da Covid-19 viene registrata in tutte le Regioni italiane. Nella settimana dal 21 al 27 settembre, riferisce Gimbe, c’è stato un balzo del +34 per cento. Per quanto riguarda l’occupazione dei reparti ospedalieri, in cinque Regioni/PA si supera la soglia di allerta del 10 per cento: Provincia autonoma di Bolzano (20,2 per cento), Umbria (17,8 per cento), Valle d’Aosta (16,4 per cento), Calabria (12,9 per cento) e Friuli Venezia-Giulia (10,6 per cento).

Covid Italia, il dato delle reinfezioni

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid-19 sul totale dei casi segnalati risulta in aumento rispetto alla settimana precedente: è pari infatti al 17,8 per cento, rispetto al 15,8 per cento di sette giorni fa. Dal 24 agosto 2021 al 21 settembre 2022 sono stati segnalati 1.148.356 casi di reinfezione, pari al 6,4 per cento del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Anche il tasso di incidenza a sette giorni, si legge nel report Iss, è in aumento in tutte le fasce d’età. Il tasso di incidenza più elevato si registra nella fascia di età 50-59 anni (267 casi per 100 mila) mentre nelle fasce 20-29 si registra il valore più basso (154 casi per 100 mila).