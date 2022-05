Covid Italia, il bollettino del 2 maggio: 18.896 nuovi casi e 124 morti

Il primo lunedì di maggio vede la forte diminuzione dei numeri all’interno del bollettino Covid pubblicato dal ministero della Salute. Dati in netto calo, come accade ogni inizio di settimana a causa del riflesso del weekend su tamponi e vaccinazioni. I test sono stati 122.444 in tutta Italia e i nuovi contagiati 18.896, meno rispetto ai 40.757 del report di ieri. Aumenta di 1,3 punti percentuali il tasso di positività, ora al 15,4 per cento. E a crescere è anche il numero di vittime, 124 nelle ultime 24 ore in tutto il Paese. Alto il numero di guariti, quasi 30mila più dei nuovi casi: sono stati 45.512. Stabili, con aumenti molto lievi in tutta la nazione, i ricoverati: +56 nei reparti, +2 nelle terapie intensive.

Covid Italia: i numeri totali

Scendono gli attualmente positivi in Italia, grazie all’alto numero dei guariti rispetto ai nuovi casi nelle ultime 24 ore. Un calo di quasi 30mila unità, fino a 1.205.102. Tra loro, gli italiani ricoverati sono 10.162, di cui 368 in terapia intensiva. Mentre il Paese si dirige verso la stagione estiva, con nuove norme entrate in vigore ieri come quelle relative all’obbligo di Ffp2 rimasto solo in ospedali, scuole, mezzi di trasporto e pochi altri luoghi al chiuso, il numero di casi totali cresce. Dall’inizio della pandemia sono stati 16.523.859, di cui 15.155.021 e 163.736 deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Come ogni lunedì, anche la campagna vaccinale subisce un netto rallentamento a causa dei pochi vaccini somministrati nei weekend. Sulla domenica ha pesato anche il giorno di festa, essendo il Primo di Maggio, e le dosi somministrate sono state 695. Le prime dosi hanno superato le seconde, 70 contro 33, mentre le terze sono state 592. In totale le dosi somministrate di vaccino anti Covid sono state 136.842.477 dall’inizio della campagna, il 26 dicembre 2020. Per quanto riguarda il ciclo vaccinale primario, a completarlo sono stati 48.602.285, il 90,01 per cento degli over 12. Di questi, l’82,51 per cento ha ricevuto la terza dose: sono 39.347.084. Il secondo booster, invece, lo hanno ricevuto 209.610 tra over 80 e operatori sanitari, più altri 124.302 immunocompromessi.