Covid Italia, il bollettino del 2 giugno: 17.193 nuovi casi e 79 morti

Nuovi casi stabili, ricoveri in calo, decessi in rialzo. Il bollettino Covid del 2 giugno mostra un trend che pare costante, con i contagiati a essere 17.193, contro i 18.391 di ieri. 181.055 sono stati i tamponi processati in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato che, rapportato ai nuovi positivi, porta il tasso di positività al 9,5 per cento, sceso di appena lo 0,1 per cento rispetto al precedente report. Aumentano, però, le vittime. Dopo i 59 di ieri, oggi se ne sono registrati altri 79. Un dato che continua a essere altalenante e che non fa abbassare la guardia, nonostante le ospedalizzazioni siano ancora in calo. -289 tra i ricoveri ordinari, con un +3 in terapia intensiva che non spaventa. I guariti, infine, sono stati 30.648.

Covid Italia: i numeri totali

Il dato sui guariti supera quasi del doppio quello sui nuovi casi, così gli attualmente positivi possono continuare la propria discesa. In Italia ce ne sono 655.900. Per la prima volta dopo mesi, i ricoverati scendono sotto quota 5mila. In totale negli ospedali italiani a causa del Covid ce ne sono 4.815, di cui 226 in terapia intensiva. La pressione sulle strutture non ha mai superato la soglia d’allarme durante la quarta ondata. I casi in totale sono stati 17.457.950 dal febbraio 2020 a oggi: 16.635.215 i guariti, 166.835 le vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Sui vaccini è stata la fondazione Gimbe a lanciare l’allarme. Circa 7 milioni le persone in Italia che non hanno ancora ricevuto alcun vaccino, nonostante l’obbligo per gli over 50, che scadrà il prossimo 15 giugno. Nella giornata di ieri, 1 giugno, sono state somministrate 20.900 dosi di vaccino anti Covid. Poche le dosi che riguardano il ciclo vaccinale primario: 526 i cittadini vaccinatisi per la prima volta, 649 quelli che hanno ricevuto la seconda dose. E poi i booster: 7.309 hanno detto sì alla terza dose, mentre soltanto 12.416 hanno ricevuto la quarta. Quello legato al secondo booster e un tema cruciale della campagna vaccinale, ma in molte Regioni la popolazione resta diffidente e over 80 e immunocompromessi non hanno ancora deciso di ricevere il vaccino.