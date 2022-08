Covid Italia, il bollettino del 2 agosto: 64.861 nuovi casi e 190 morti

Resta sotto controllo il numero di nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo mette in evidenza il bollettino quotidiano del ministero della Salute, che oggi parla di 64.861 nuovi contagiati a fronte di 354.431 tamponi processati in tutto il Paese. Il tasso di positività, quindi, torna a salire di mezzo punto percentuale, portandosi a quota 18,3 per cento. Il numero è superiore a quello evidenziato dal report di ieri, ma come di consueto i dati del lunedì sono influenzati dal weekend e da un basso numero di test effettuati. Resta alto il numero di decessi: sono stati 190. Si tratta dell’unico dato che non si abbassa, nonostante un netto decremento della curva epidemica appena superato il picco dell’ondata estiva. Scendono, infatti, anche i ricoverati: -282 in area medica, -12 in terapia intensiva. E infine i guariti: sono 89.955, oltre 25mila in più dei nuovi positivi.

Covid Italia: i numeri totali

Con l’aumento dei guariti e il calo dei casi quotidiani, gli attualmente positivi proseguono la propria lenta discesa. L’Italia sembra essere tornata sulla via verso l’uscita dalla pandemia Covid, con 1.229.707 contagiati in tutto il Paese. Tra di loro sono 1.219.076 gli isolati in casa, ma la regola potrebbe cambiare nelle prossime settimane facendo sensibilmente abbassare il parametro. 10.245, invece, sono i ricoverati in ospedale con sintomi, tra cui anche 386 in area critica. Sono stati 38 i nuovi ingressi in terapia intensiva. In totale i casi dall’inizio della pandemia a oggi sono stati 21.124.644, 19.722.540 i guariti e 172.397 i deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Le dosi di vaccino anti Covid somministrate complessivamente da quando è partita in Italia la campagna vaccinale sono state 139.670.205. Ieri, lunedì 1 agosto, sono state somministrate 42.986 dosi. Le più numerose sono sempre le quarte. A scegliere di ricevere il secondo booster sono state 34.566 persone tra over 60 e immunocompromessi. In 7.234, invece, hanno ricevuto la terza dose. Poi 599 la prima e 587 la seconda.