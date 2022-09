Covid Italia, il bollettino del 19 settembre: 8.259 nuovi casi e 31 morti

Un altro lunedì di dati in netto calo. La curva epidemica in Italia vede un netto arretramento del Covid, come sempre accade a inizio settimana. Si tratta di numeri al ribasso a causa della minore quantità di test antigenici e molecolari processati nella giornata di domenica. Il bollettino del ministero della Salute di oggi, lunedì 19 settembre, parla infatti di 8.259 nuovi contagiati, su 67.416 tamponi effettuati. Il rapporto tra test e positivi è del 12,3 per cento, 0,2 in meno rispetto al precedente report. Nelle ultime 24 ore sono decedute 31 persone con Covid, un dato in linea con i precedenti bollettini. Calano i guariti, che sono 9.058 e quasi vengono pareggiati dai nuovi casi. Crescono, invece, i ricoveri. In area medica si registra un incremento di 73 pazienti, mentre in terapia intensiva si scende di 6.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi in Italia in totale sono 427.222: in 24 ore sono 832 in meno rispetto al precedente report. In totale dall’inizio della pandemia i casi registrati sono stati 22.169.273, con 21.565.442 guariti e 176.609 vittime. Ad oggi, invece, sono 423.578 gli italiani costretti in isolamento domiciliare, mentre 3.493 sono i ricoverati con sintomi, 151 dei quali in terapia intensiva. Le autorità sanitarie, pur con ottimismo, invitano alla cautela proprio in vista dell’arrivo dell’autunno. Una scelta diversa a quella espressa dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che oggi ha parlato di «pandemia finita» negli Usa.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Sono 140.553.414 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in totale da quando, il 26 dicembre 2020, si è dato il via in Italia alla campagna vaccinale. Anche la quantità di dosi somministrate inserite nel bollettino di oggi risente della domenica. Ieri, infatti, sono state 834 le persone in Italia a sottoporsi al vaccino: 27 per la prima volta, mentre altrettante hanno completato il ciclo primario con la seconda dose. 120, invece, donne e uomini che hanno ricevuto la terza, mentre 660 tra over 60 e immunocompromessi hanno deciso di sottoporsi alla quarta vaccinazione. Solo il 16 per cento della platea a cui si rivolge la quarta vaccinazione ha scelto di sottoporsi alla somministrazione.