Covid Italia, il bollettino del 19 ottobre: 41.712 nuovi casi e 81 morti

Nuovi contagiati, morti e perfino le terapie intensive sono in calo nel report giornaliero del ministero della Salute con i dati Covid di tutte le Regioni. A livello nazionale, infatti, i positivi nelle ultime 24 ore sono stati 41.712, su 233.084 tamponi processati. Il tasso di positività è aumentato leggermente e ora è a quota 17,9 per cento. Ieri era del 17,7 e i casi erano stati 58.360. Il dato migliore lo fanno registrare le vittime. Dopo il picco del precedente bollettino, in cui ne erano state registrate 113, oggi il report ne presenta 81. Aumentano ancora i ricoverati nei reparti ordinari, mentre diminuiscono, seppur di poco, le terapie intensive. Nelle aree mediche degli ospedali si registrano 69 pazienti in più rispetto a ieri, ma in area critica il rapporto tra nuovi ingressi e uscite è di -3. Per il secondo giorno consecutivo i guariti superano i positivi, anche se di appena 325 casi: sono stati 42.037 gli italiani a uscire dall’incubo.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi nel Paese scendono ancora. Adesso in Italia in 542.792 hanno il Covid. 535.479 tra loro sono attualmente in isolamento domiciliare, con sintomi leggeri o asintomatici, mentre 7.062 sono i ricoverati con sintomi. Attualmente in terapia ci sono 251 pazienti con Covid. Il conto totale dei contagiati dal virus in ormai quasi tre anni, e cioè dal febbraio 2020 a oggi, è di 23.214.073, compresi i casi di reinfezione. A guarire sono stati in 22.49.006, mentre non ce l’hanno fatta 178.275 persone.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Continua con costanza la salita delle dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia. L’arrivo dell’autunno, insieme a quello dei vaccini bivalenti contro Omicron e virus originale, ha fatto sì che sempre più cittadini scelgano di vaccinarsi per la quarta volta. Ieri, martedì 18 ottobre, sono state somministrate 51.520 dosi, con 45.915 quarte. Ad aver ricevuto il secondo booster sono 3.830.568 persone, mentre in totale i vaccini somministrati dall’inizio della campagna vaccinale sono stati 141.351.945. Ieri a completare il quadro sono state 463 prime dosi, 220 seconde e 4.922 terze.